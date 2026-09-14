Real Betis remonta al Villarreal con anotación del Cucho Hernández: vea el gol aquí

El Real Betis venció 2-1 al Villareal en su visita al Estadio de la Cerámica en la jornada número 5 de la Liga Española. Juan Camilo “El Cucho” Hernández y Natan marcaron los tantos del conjunto de Manuel Pellegrini para darle la vuelta al encuentro y conseguir su cuarta victoria en el inicio de la temporada.

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El Villarreal marcó primero

Los dirigidos por Iñigo Pérez amenazaron con el primero desde el minuto 20´tras un tiro del español Gerard Moreno que posteriormente fue anulado por el VAR por fuera de lugar. Sin embargo, nuevamente Moreno anotó el 1-0 al minuto 29´. El delantero gallego registró su gol número 133 con el conjunto amarillo.

El Cucho Hernández igualó el marcador

En el minuto 39´, Abde Ezzalzouli disparó desde sector izquierdo, el arquero húngaro Péter Gulácsi dejó el rebote y apareció el delantero colombiano anticipando a los defensas y anotando el tanto del empate para los verdiblancos. Minutos más tarde, el defensor brasileño Natan anotó el último tanto del partido, asegurando los tres puntos para la visita.

El colombiano fue sustituido en el minuto 66´, sin embargo, finalizó como el MVP del partido gracias al tanto del empate.

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Con este triunfo, el Betis se consolida en la tercera posición de la liga con un registro de 12 puntos de 15 posibles y una diferencia de gol de +1, únicamente por debajo del FC Barcelona, que mantiene un puntaje invicto y el Real Madrid con los mismos 12 puntos, pero con una diferencia de +10 goles.

Vea acá el gol del Cucho Hernández en la victoria del Betis