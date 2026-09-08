Luis Díaz, nominado al Balón de Oro como mejor jugador del mundo en el 2026

Luis Díaz fue incluido en la lista de 30 jugadores nominados al Balón de Oro, premio organizado por la Revista France Football y que premia a los mejores futbolistas del mundo en la temporada. Los ganadores se conocerán el próximo lunes 26 de octubre.

Esta es la segunda nominación al galardón que recibe el extremo guajiro, la primera había sido durante el año 2022, cuando todavía era jugador del Liverpool de Inglaterra.

Lucho recibe esta nominación gracias a sus espectaculares números con el Bayern en la temporada pasada, habiendo disputado 51 partidos durante todas las competencias, sumando 26 goles marcados y aportando 16 asistencias.

Durante la pasada Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el extremo guajiro convirtió un solo tanto con la Selección Colombia, el cual se lo marcó a Uzbekistán.

Otro colombiano nominado

Entretanto, el colombo-mexicano Julián Quiñones es una de las grandes sorpresas en la lista de 30 jugadores nominados al Balón de Oro. Quiñones fue el goleador de la Liga Saudí con 33 goles marcados en 31 partidos; mientras que fue la gran figura de México en el Mundial, registrando cuatro anotaciones.

¿Cuántos colombianos han sido nominados al Balón de Oro?

Entre hombres y mujeres, a lo largo de la historia han sido nominados siete futbolistas al premio Balón de Oro. Falcao es el jugador que más nominaciones ha recibido, con un total de tres. De igual manera, ha sido el que más cerca ha estado de ganarlo, habiendo terminado quinto en 2012.

Futbolista Nominaciones Posición final por votos Radamel Falcao García 2012

2013

2017 5° (3,67%)

11° (1,09%)

24° (0,32%) James Rodríguez 2014

2015 8° (1,47%)

19° (0,45%) Luis Díaz 2022

2026 19° Linda Caicedo 2023

2025 9°

9° Mayra Ramírez 2024 21° Faustino Asprilla 1993

1996

1997 6°

53°

19° Óscar Córdoba 2001 22°

Repase acá todos los nominados al Balón de Oro