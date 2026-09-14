Luis Javier Suárez hace historia en Portugal: impresionante registro al comenzar la temporada

Luis Javier Suárez atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al Sporting de Lisboa. El delantero colombiano ha marcado en sus últimos cinco partidos y acumula seis goles y una asistencia en este periodo. Su racha comenzó el 22 de agosto ante Alverca y se extendió hasta el más reciente encuentro frente a Famalicão, donde volvió a encontrar el gol.

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Un gol cada 56 minutos

En los últimos cinco partidos jugados, Suárez disputó 392 minutos, realizó 16 remates, nueve de ellos al arco, y consiguió seis anotaciones. Esto representa un promedio de un gol cada 56´ minutos, además de una asistencia y una calificación general de 7.64. según el portal de SofaScore.

El delantero samario marcó en el triunfo 3-1 ante Alverca, consiguió un doblete en la goleada 4-0 sobre Rio Ave y volvió a convertir frente a Nacional y Galatasaray. En la última jornada de la liga portuguesa, ante Famalicão, anotó nuevamente desde el punto penal, aunque su gol no fue suficiente para que el Sporting se quedara con la victoria.

Un momento clave para Colombia

El presente de Suárez llega justo antes de una nueva convocatoria de la Selección Colombia. El atacante se ha convertido nuevamente en uno de los nombres a tener en cuenta para el frente de ataque de la plantilla de Néstor Lorenzo de cara a los amistosos frente a Mexico (26 de septiembre), Paraguay y Perú (2 y 6 de octubre).

Vea acá el último gol de Luis Fernando Suárez frente a Famalicão