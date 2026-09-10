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10 sep 2026 Actualizado 18:38

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Champions League

🔴 Bayern Múnich vs Bodo: siga EN VIVO el partido de Luis Díaz en la Champions League

El atacante colombiano es titular en el debut internacional del equipo bávaro.

Bayern Múnich vs Bodo: siga EN VIVO el partido de Luis Díaz en la Champions League. (Photo by N. Hermann/FC Bayern via Getty Images)

Bayern Múnich vs Bodo: siga EN VIVO el partido de Luis Díaz en la Champions League. (Photo by N. Hermann/FC Bayern via Getty Images) / N. Hermann

Bayern Múnich vs Bodo: siga EN VIVO el partido de Luis Díaz en la Champions League. (Photo by N. Hermann/FC Bayern via Getty Images)
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La primera jornada de la Champions League 2026-27 sigue su curso este jueves 10 de septiembre con el partidazo entre Bayern Múnich y Bodo/Glimt, equipo revelación de la pasada edición. El colombiano Luis Díaz se encuentra en la nómina titular.

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El cuadro bávaro va por su quinto encuentro en lo corrido de la temporada, primero en el campeonato europeo. Asimismo, Lucho sumará su cuarta titularidad, periodo en el que ha marcado un solo gol.

Estos son los rivales del Bayern:

  • Arsenal
  • Atlético de Madrid
  • Real Betis
  • Manchester United
  • Bodo/Glimt
  • Lille
  • Slavia Praga
  • Viking

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Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Bayern Múnich vs Bodo/Glimt por la Champions League

Hay nuevos mensajes

Sale Luis Díaz a calentar en el Allianz

Nómina titular del Bodo

Nómina titular del Bayern Múnich

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y Bodo por la Champions League!

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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