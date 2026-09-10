Bayern Múnich vs Bodo: siga EN VIVO el partido de Luis Díaz en la Champions League. (Photo by N. Hermann/FC Bayern via Getty Images) / N. Hermann

La primera jornada de la Champions League 2026-27 sigue su curso este jueves 10 de septiembre con el partidazo entre Bayern Múnich y Bodo/Glimt, equipo revelación de la pasada edición. El colombiano Luis Díaz se encuentra en la nómina titular.

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El cuadro bávaro va por su quinto encuentro en lo corrido de la temporada, primero en el campeonato europeo. Asimismo, Lucho sumará su cuarta titularidad, periodo en el que ha marcado un solo gol.

Estos son los rivales del Bayern:

Arsenal

Atlético de Madrid

Real Betis

Manchester United

Bodo/Glimt

Lille

Slavia Praga

Viking

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Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Bayern Múnich vs Bodo/Glimt por la Champions League