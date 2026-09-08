Tabla de posiciones Liga de Campeones: así quedó con triunfos de Real Madrid y Manchester City
Comenzó la primera jornada del campeonato europeo.
¡Regresó la Champions League! Esta semana se estará disputando la primera jornada del certamen, la cual cuenta con verdaderos partidazos como el Real Madrid vs Inter de Milán, Liverpool vs Atlético de Madrid y Napoli vs Arsenal.
Es preciso recordar que para esta instancia se disputa la Fase de Liga, periodo en el que cada equipo disputa ocho partidos con cualquiera de los 36 participantes. A partir de alló todos son ubicados en una misma tabla.
Los ocho primeros posicionados avanzan a directamente a los octavos de final, mientras que los 16 siguientes afrontan una ronda de play-offs para determinar o no su clasificación. Los perdedores caen directamente a la Europa League.
Le puede interesar: Luis Díaz, nominado al Balón de Oro como mejor jugador del mundo en el 2026
Resultados de la primera fecha en Champions League
- Brujas 2-3 Aston Villa
- AEK 1-0 LASK
- Porto 0-2 Manchester City
- Real Madrid 2-1 Inter de Milán
- Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
- Lille 2-3 Real Betis
Lea también acá: Así les fue a Nelson Deossa y Cucho Hernández en remontada del Betis ante Lille por Champions League
Partidos pendientes de la primera fecha en Champions League
- FC Barcelona vs Feyenoord - 11:45 AM
- Stuttgart vs Viking - 11:45 AM
- Napoli vs Arsenal - 2 PM
- Liverpool vs Atlético de Madrid - 2 PM
- PSG vs Slovan Bratislava - 2 PM
- Sporting de Lisboa vs Galatasaray - 2 PM
- Fenerbahce vs AS Roma - 2 PM
- PSV vs Shakhtar - 2 PM
- Bayern Múnich vs Bodo - 2 PM
- Slavia Praga vs Lens - 2 PM
- Como vs RB Leipzig - 2 PM
- Manchester United vs Sabah - 2 PM
Entérese de: Equipo de la segunda división de Italia estaría cerca de fichar a James Rodríguez