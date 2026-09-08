Tabla de posiciones Liga de Campeones: así quedó con triunfos de Real Madrid y Manchester City. (Photo by Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images) / Victor Carretero

¡Regresó la Champions League! Esta semana se estará disputando la primera jornada del certamen, la cual cuenta con verdaderos partidazos como el Real Madrid vs Inter de Milán, Liverpool vs Atlético de Madrid y Napoli vs Arsenal.

Es preciso recordar que para esta instancia se disputa la Fase de Liga, periodo en el que cada equipo disputa ocho partidos con cualquiera de los 36 participantes. A partir de alló todos son ubicados en una misma tabla.

Los ocho primeros posicionados avanzan a directamente a los octavos de final, mientras que los 16 siguientes afrontan una ronda de play-offs para determinar o no su clasificación. Los perdedores caen directamente a la Europa League.

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Resultados de la primera fecha en Champions League

Brujas 2-3 Aston Villa

AEK 1-0 LASK

Porto 0-2 Manchester City

Real Madrid 2-1 Inter de Milán

Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

Lille 2-3 Real Betis

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Partidos pendientes de la primera fecha en Champions League

FC Barcelona vs Feyenoord - 11:45 AM

Stuttgart vs Viking - 11:45 AM

Napoli vs Arsenal - 2 PM

Liverpool vs Atlético de Madrid - 2 PM

PSG vs Slovan Bratislava - 2 PM

Sporting de Lisboa vs Galatasaray - 2 PM

Fenerbahce vs AS Roma - 2 PM

PSV vs Shakhtar - 2 PM

Bayern Múnich vs Bodo - 2 PM

Slavia Praga vs Lens - 2 PM

Como vs RB Leipzig - 2 PM

Manchester United vs Sabah - 2 PM

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Tabla de posiciones de la Champions League