Ecopetrol renovó a seis integrantes de su junta directiva

Recuperar Ecopetrol es una prioridad definitiva y absoluta de mi gobierno: Abelardo de la Espriella

La asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol confirmó cambios en la composición de la junta directiva de la petrolera, con la elección de seis nuevos integrantes y la permanencia de tres miembros del órgano de gobierno corporativo.

Los nuevos directivos son Carlos Augusto Suárez Rojas, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, Betzy Patricia Martínez Zapateiro y Claudia Margarita Lafaurie Taboada. Con esta modificación, seis de los nueve puestos de la junta quedan en manos de representantes que llegan por primera vez a esa instancia.

En la junta continuarán César Eduardo Loza Arenas, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona. De esta manera, la nueva composición conserva parte de la experiencia del órgano anterior, al tiempo que incorpora perfiles vinculados con los sectores energético, empresarial, jurídico y público.

Entre los nuevos integrantes se encuentra José Camilo Manzur Jattin, quien cuenta con experiencia en el sector de la distribución de energía eléctrica. También fue incluida Claudia Margarita Lafaurie Taboada, con trayectoria en asuntos jurídicos, contratación de hidrocarburos y regulación del sector energético. Jorge Alberto Jaller Jaramillo, por su parte, aporta experiencia en la administración de organizaciones empresariales de gran escala.

La nueva junta asumirá sus funciones en un momento relevante para Ecopetrol, compañía que enfrenta retos relacionados con la producción de hidrocarburos, la seguridad energética, las inversiones, la transición energética y el desempeño financiero.

Una de las tareas que tendrá que desarrollar de manera inmediata la nueva junta es la elección del nuevo presidente de Ecopetrol.