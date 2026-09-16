Claro busca adquirir red de Azteca y MinTIC alerta a la SIC por concentración de infraestructura

Las denuncias ciudadanas realizadas en los últimos días permitieron identificar estas tres antenas ilegales que fueron instalas en espacio público. Foto: Getty Images( Thot )

La eventual integración entre Comcel y Azteca Comunicaciones Colombia llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, con varias alertas sobre lo que podría ocurrir con una red de fibra óptica utilizada actualmente por distintos operadores de telecomunicaciones.

El Ministerio TIC entregó a la SIC un concepto técnico-sectorial en el que identifica riesgos relacionados con el acceso a esta infraestructura, la capacidad disponible, la calidad y continuidad de los servicios y el manejo de información comercial de empresas que actualmente utilizan la red.

¿Dónde está la preocupación?

El punto central está en el cambio de control de la infraestructura. Actualmente, una parte importante de la red es administrada por Azteca con una actividad principalmente mayorista, es decir, que presta servicios de conectividad a otras empresas.

Si se concreta la operación, esa infraestructura pasaría a Comcel, que además de utilizar redes para sus propios servicios compite en distintos mercados con algunos de los operadores que hoy son usuarios de la infraestructura.

Para MinTIC, esto modifica los incentivos alrededor de la red y abre la posibilidad de que las condiciones de acceso para terceros se vean afectadas. El Ministerio aclara que esto no significa que la integración necesariamente vaya a restringir la competencia, pero considera que los riesgos son suficientemente relevantes para que sean evaluados.

Y el posible impacto no tendría que darse únicamente si se niega el acceso a la red. Según el concepto del ministerio entregado a la superintendecia, también podría aparecer a través de mayores costos para otros operadores, menor capacidad disponible, diferencias en los tiempos de instalación o reparación, deterioro en los niveles de servicio, menos opciones de respaldo o cambios en las condiciones para renovar y ampliar los servicios.

Otro de los puntos que preocupa es la información comercialmente sensible. Los operadores que utilizan la red entregan información dentro de sus relaciones mayoristas y, al quedar la infraestructura bajo el control de un competidor, MinTIC considera necesario evitar que esos datos puedan ser utilizados para afectar las condiciones de competencia.

El impacto no sería igual en todo el país

La situación adquiere mayor importancia en los lugares donde existen pocas alternativas de infraestructura.

El concepto señala que la CRC estimó que, de concretarse la operación, Comcel pasaría a administrar 874 rutas de Azteca y sería el único proveedor de conectividad por fibra óptica reportado en 778 de ellas. El propio documento aclara que estas cifras no demuestran por sí solas que no existan otras alternativas, pero sí justifican revisar con mayor detalle las condiciones de cada territorio.

Esto es importante porque tener otra red registrada en un municipio no significa necesariamente que un operador pueda sustituir fácilmente la infraestructura. Para determinarlo se deben considerar factores como la capacidad disponible, las rutas atendidas, los puntos de conexión, la calidad del servicio, las posibilidades de redundancia y los costos y tiempos necesarios para utilizar otra red.

Una operación que también busca preservar la red

El análisis de MinTIC no se concentra únicamente en los posibles riesgos. El Ministerio también reconoce que Azteca atraviesa una situación financiera compleja, con un proceso de reorganización empresarial, y que la operación podría contribuir a preservar la infraestructura y mantener su funcionamiento.

De hecho, el concepto advierte que la situación financiera de las sociedades involucradas representa un riesgo para la continuidad de sus operaciones bajo la estructura actual. Sin embargo, también precisa que esto no significa que la única alternativa sea la compra por parte de Comcel (Claro) ni que, si la operación no se concreta, toda la infraestructura vaya necesariamente a desaparecer.

¿Qué tendría que pasar ahora?

La decisión sobre la integración corresponde a la SIC. MinTIC señala que, si la Superintendencia determina que la operación puede autorizarse, deberían existir medidas efectivas y verificables para garantizar el acceso de terceros a la infraestructura, evitar diferencias injustificadas frente al uso que haga Comcel de la red y proteger la información comercial de los operadores.

Hay, además, otro trámite que no queda resuelto automáticamente con una eventual aprobación de la integración. Se trata del Contrato de Aporte 437 de 2011, relacionado con infraestructura del Proyecto Nacional de Fibra Óptica. MinTIC explica que una autorización de la SIC no implica por sí sola la autorización para ceder ese contrato, pues esa decisión debe analizarse de manera independiente.

En el fondo, la discusión no es solamente quién se queda con una red de fibra óptica. Lo que está bajo análisis es qué condiciones tendrán los operadores que hoy dependen de esa infraestructura si pasa a manos de una empresa que también compite con ellos.