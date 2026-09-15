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15 sep 2026 Actualizado 11:57

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“Independencia técnica del DANE es sagrada”: Ricardo Valencia tras ser declarado insubsistente

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Ricardo Valencia, saliente director de DANE, habló con 6AM W luego de que la Presidencia de la República, a través de un comunicado, confirmara su declaración de insubsistencia, por lo que debe dejar el cargo. En el mismo texto, se anunció que Juan Manuel Alvarado asumirá el cargo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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