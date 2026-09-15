“Independencia técnica del DANE es sagrada”: Ricardo Valencia tras ser declarado insubsistente
“Independencia técnica del DANE es sagrada”: Ricardo Valencia tras ser declarado insubsistente
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Ricardo Valencia, saliente director de DANE, habló con 6AM W luego de que la Presidencia de la República, a través de un comunicado, confirmara su declaración de insubsistencia, por lo que debe dejar el cargo. En el mismo texto, se anunció que Juan Manuel Alvarado asumirá el cargo.
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