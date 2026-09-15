Presupuesto General de la Nación, salida del director del Dane y autonomía universitaria

Bogotá

En este episodio de Hora 20, los panelistas analizaron los anuncios de Abelardo de la Espriella tras su primer mes de gobierno, la salida del director del Dane, su defensa al Presupuesto General de la Nación que hoy superó su primera prueba en el Congreso y su relación con los jueces. También se refirieron a sus declaraciones frente al ingreso de la Fuerza Pública a las universidades y la controversia sobre la autonomía universitaria.

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Lo que dijeron los panelistas

Andrés Caro, abogado y director de la Fundación para el Estado de Derecho, consideró que si bien el presidente De la Espriella ha hecho un esfuerzo por descentralizar el Gobierno Nacional y visitar las regiones, también ha enviado mensajes controvertidos.

“El presidente está actuando como ‘Abelardocéntrico’, muchas veces como caprichoso. Un ejemplo de esto es lo sucedido con el director del DANE o la intromisión en el sector privado”, puntualizó Caro.

Frente a la polémica por los anuncios del presidente sobre la autonomía universitaria, recordó que “la Corte Constitucional ha tumbado leyes que limitan la protesta social. El presidente de Colombia no puede decir cuándo la protesta es legítima”.

María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, señaló que las medidas simbólicas que ha tomado el Gobierno Nacional deben transformarse en una hoja de ruta. En ese sentido, señaló que el mensaje de ejecución es clave, sobre todo porque debe asumir la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Se nos está yendo la mayor parte del Presupuesto en servicio de deuda y en gasto. Gran parte de los recursos no se están destinando a garantizar que los colombianos vivamos mejor”, advirtió la senadora.

Frente a la autonomía universitaria, consideró que consiste en “proteger al estudiante que quiere estudiar y al empleado que quiere llevar el sustento a su casa”.

Guillermo Rivera, abogado y exministro del Interior, consideró que en su primer mes el presidente De la Espriella incumplió con su promesa de hacer un gobierno con “los nunca”, pues se rodeó de varias figuras con una amplia experiencia en el sector público. Además, sostuvo que superar la actual crisis fiscal será difícil sin la creación de nuevos impuestos.

“El ejercicio de gobernar es complejísimo. Hay que lograr manejar responsablemente las finanzas y garantizar los derechos de los colombianos”, añadió Rivera.

Julio César Iglesias, analista político y consultor, destacó los resultados del actual gobierno en materia de seguridad. “Con voluntad política y con los mismos recursos, el presidente Abelardo de la Espriella ha logrado dar unos resultados militares importantes. Eso le compra tiempo para continuar desplegando su estrategia de seguridad”, sostuvo Iglesias.

“El gobierno anterior nos dejó una deuda enorme, pero no es el único responsable, el Congreso tambien es responsable de autorizar líneas de gasto que en la práctica no se pueden financiar”, dijo, sobre el manejo fiscal del Estado colombiano.

Mauricio Cárdenas, economista y exministro de Hacienda, se refirió al monto del Presupuesto General de la Nación aprobado este 14 de septiembre por las Comisiones Económicas del Congreso. “El ‘Presupuesto de la Verdad’ es gigantesco. Ya el Gobierno dijo que habrá una ley de rescate que incluiría un recorte de 45 billones de pesos. Hubiera sido bueno que nos dijeran de una vez cuáles partidas iban a recortar”, sostuvo Cárdenas.

También se refirió a la necesidad de implementar recortes serios en el futuro. “Si no se logran los recortes en el Presupuesto, se debe hacer una reforma tributaria y un aumento del cupo de endeudamiento de la Nación”, agregó.