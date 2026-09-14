De La Espriella pide al Congreso legislar para poner límites a procesos de cambio de sexo a menores

El debate del cambio de sexo para menores de edad, volvió a estar sobre la mesa luego de la controversia que se originó por los contenidos en YouTube sobre protocolos médicos vinculados con la transición de género en menores en el país.

La controversia generó también la detención del creador de contenido mexicano Samuel Adrián, quien fue capturado el domingo pasado 13 de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, a raíz de una orden de arresto por desacato por un documental publicado en su canal de YouTube, en el que aborda tratamientos y protocolos médicos vinculados con la transición de género en niños y adolescentes en Colombia.

¿Qué dijo el presidente sobre el caso?

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que la detención de Samuel tras denunciar tratamientos hormonales “para el mal llamado cambio de sexo en menores” y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional, porque estos casos importante para el desarrollo de los niños y niñas no pueden quedar en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales.

Por lo cual, el mandatario le hizo un llamado al Congreso, para que legisle puntualmente sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores,

“La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños”, dijo.