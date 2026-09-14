En Colombia hay procedimientos que destrozan a niños: Agustín Laje sobre tratamientos de transición
El escritor Agustín Laje conversó con 6AM W a propósito del arresto de Samuel Adrián, el influenciador que denunció supuestas “fábricas de niños trans” en Colombia.
En Colombia hay procedimientos que destrozan a niños: Agustín Laje sobre tratamientos de transición
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6AM W
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...