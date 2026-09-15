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15 sep 2026 Actualizado 12:05

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Cúcuta

Desde hoy inscripciones abiertas en colegios públicos

Durante un mes estará la convocatoria

Desde hoy inscripciones abiertas en colegios públicos / Foto Archivo

Desde hoy inscripciones abiertas en colegios públicos / Foto Archivo(Foto Colprensa ARCHIVO)

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Cúcuta

Las autoridades educativas en Cúcuta están invitando a los padres de familia a adelantar el proceso de inscripción de matriculas escolares en colegios públicos.

Desde la secretaria del sector se ha hecho una invitación para que desde hoy y hasta el próximo 15 de Octubre se adelanten los trámites para garantizar la educación de sus hijos.

El secretario de educación Cesar Rojas dijo a Caracol Radio que “desde hoy esta habilitado el proceso en todos los planteles educativos del municipio y queremos avanzar con los rectores y la comunidad educativa para facilitar las inscripciones, sin que se presenten traumatismos”.

Indicó el funcionario que los trámites para ese propósito tan solo requiere el documento de identidad del menor y su acudiente y una copia de un recibo de servicio público.

Finalmente el funcionario invitó a los padres de familia a realizar las consultas en su despacho, o también a elevar peticiones o quejas de este proceso de manera oportuna para poder dar respuesta.

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