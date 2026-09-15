Familia de conductor secuestrado en el Catatumbo pide respeto por su vida

Norte de Santander.

La familia de Jeisson Adrián Bonilla Ramírez, conductor de una ambulancia de la ESE Hospital Regional Norte de Tibú, hizo un llamado público para pedir respeto por su vida e integridad, luego de que fuera retenido el pasado jueves 10 de septiembre en este municipio del Catatumbo.

A través de un comunicado, sus padres, hermanos, esposa, hijos y sobrinos expresaron la angustia que atraviesan ante la falta de información sobre su estado y pidieron que se les permita establecer comunicación con él para saber que se encuentra bien.

“Detrás de esta situación existe una familia que está sufriendo, llena de angustia, incertidumbre y preocupación por su vida e integridad”, señalaron sus familiares.

En el documento, la familia aseguró que su pronunciamiento no busca generar confrontaciones ni señalar responsables, sino pedir humanidad y consideración para que Bonilla Ramírez pueda regresar a casa.

También hicieron un llamado a quienes lo mantienen retenido para que cualquier diferencia o situación que haya originado el hecho no termine afectando a sus seres queridos.

“Esperamos de ustedes un acto de humanidad y que esta situación pueda resolverse de manera pacífica”, expresaron.

Los familiares solicitaron además el apoyo de organizaciones, medios de comunicación, líderes comunitarios y ciudadanos para difundir su mensaje de manera responsable y contribuir a que el conductor pueda regresar sano y salvo.

Finalmente, reiteraron que permanecen a la espera de su regreso y pidieron que se respete su vida mientras buscan una salida pacífica a esta situación.