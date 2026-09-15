Miguel Quintero no aceptó el cargo de peculado por apropiación y se declaró inocente

Medellín

Este martes se terminó la audiencia de formulación e imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y los exfuncionarios del Área Metropolitana Vanesa Álvarez, Álvaro Villada y Sebastián Villa. Señalados de los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en seis contratos con presuntos sobrecostos de 2.400 millones de pesos de los que se habrían apropiado.

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En la audiencia de este martes, la fiscal 40 dio respuesta a las preguntas que surgieron de la lectura de la imputación de cargos, con lo que el juez 27 municipal con función de control de garantías avaló ese paso judicial.

El juzgado les preguntó a los procesados si se allanaban a los cargos, lo que fue negado por estas personas.

“No, su señoría, y soy inocente”, respondió el imputado por el presunto delito de peculado por apropiación en calidad de determinar.

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Luego se pasó a la solicitud de medida de aseguramiento, por lo que la fiscalía manifestó que solo pedirá la medida de aseguramiento contra Miguel Quintero. Mientras que la defensa de las víctimas del Área Metropolitana solicitará la misma medida para Sebastián Villa. Para las demás personas no se hará una solicitud similar.

Esta audiencia se aplazó para este miércoles a las 2 p.m. para que se decidan las solicitudes de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Villa.

¿Por qué es imputado Miguel Quintero?

Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, es imputado por la Fiscalía General de la Nación debido a su presunta participación en un entramado de corrupción contractual. Entre los delitos que se le vincula está por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

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