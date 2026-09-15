Autoridades ofrecen hasta $50 millones para capturar al agresor de la perrita “Negra” en Remedios

Remedios, Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $50 millones de pesos para quien aporte información que permita la identificación, judicialización y captura del presunto responsable de un grave caso de maltrato animal en el municipio de Remedios, Nordeste antioqueño. El caso generó indignación en redes sociales luego de que un refugio local expusiera la brutal agresión contra la canina llamada “Negra”.

Las autoridades informaron que la perrita fue trasladada a una fundación en Guarne para recibir atención veterinaria especializada y continuar con su proceso de recuperación tras las graves lesiones. Para facilitar el aporte de datos valiosos, la administración departamental dispuso las líneas telefónicas 314 358 7212, 321 394 7094 y la Línea 123 Antioquia.

Investigación y rechazo social ante el ataque a machete

De acuerdo con las denuncias públicas de la comunidad y de un refugio de animales, un hombre habría atacado de manera repetida a la perrita utilizando un machete. Los denunciantes señalaron que el supuesto agresor laboraría en un establecimiento comercial del municipio, aunque las autoridades deberán corroborar estas afirmaciones mediante el proceso investigativo formal.

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Organizaciones defensoras de animales y la ciudadanía exigieron la intervención prioritaria de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Alcaldía de Remedios. Entre las pruebas que analizan los investigadores se encuentran fotografías, videos, testimonios e informes médicos que permitan esclarecer el hecho y castigar al responsable.