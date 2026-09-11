Cercano a Miguel Quintero creó firma comercializadora de oro en el 2021 y la cerró en el 2025

Medellín, Antioquia

Esta semana en Caracol Radio publicamos como la Fiscalía General de la Nación tiene testimonios e información documental sobre el presunto lavado de activos de recursos provenientes de casos de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle, esto a través de la firma Platino Golden Colombia SAS, que tiene como representante legal Jhonny Armando Jaramillo Montoya, una persona señalada por testigos de haber tenido cargos burocráticos en el INDER durante esa administración y según informó la Silla Vacía en abril del 2023, tras una entrevista, Jaramillo aceptó que era viejo amigo del imputado Miguel Quintero Calle.

Caracol Radio conoció el nombre de otra firma comercializadora de oro y minerales, que fue creada en el año 2021, en medio de la bonanza de Platino Golden Colombia y que tenía el mismo representante legal Jhonny Armando Jaramillo Montoya y que posteriormente tuvo como representante a Laure Dalel Curi Cure, quien sería la pareja sentimental de Jaramillo Montoya.

La firma es Scaling Up Zen Mile Gold S.A.S.; la cual fue matriculada 30 de diciembre del 2020; posteriormente en el año 2021 a la representación legal Laure Dalel Curi Cure. Esta firma tenía como dirección la misma en la que estaba ubicada en Platino Golden Colombia SAS; en la carrera 80ª con la calle 32E; en Medellín.

La creación de esta comercializadora de oro ocurrió en medio de la bonanza que tuvo la otra firma Platino Golden. En el año de creación de Scaling Up Zen Mile Gold, la Platino Golden obtuvo 83.139 millones de ingresos, cuando en el 2019 fue cero pesos de ingresos. En EL 2021 los ingresos aumentaron a 112 mil millones de pesos, en el 2022 llegaron a 39.744 millones y finalmente en e 2023 los ingresos se desplomaron a 307 millones de pesos.

Finalmente la Scaling Up Zen Mile Gold entró en liquidación en el año 2025, cuando la administración de Daniel Quintero Calle ya había terminado.