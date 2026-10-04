Supersalud autorizó por un año la operación de dos sedes clínicas transitorias en el Quindío

Armenia

A través de las redes sociales de la Superintendencia Nacional de Salud informaron la autorización por 12 meses la operación de la Sede transitoria de urgencias del Hospital Roberto Quintero Villa, en Montenegro y el servicio de hospitalización de adultos (hospital de campaña) del Hospital San Juan de Dios, en Armenia tras verificar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos y con el objetivo de fortalecer la continuidad en la prestación de los servicios de salud debido a las afectaciones estructurales que dejó el terremoto.

Precisamente la secretaria de Salud del departamento, Luisa Fernanda Arcila reconoció la complejidad que se presentó en la red hospitalaria respecto a la capacidad instalada debido a las afectaciones que dejó el terremoto.

Señaló que se presentaron problemas en la infraestructura desde el cuarto piso hacia el octavo en el principal hospital del departamento que es el San Juan de Dios de Armenia.

Resaltó que actualmente cuentan con 170 camas que permite garantizar la prestación de los servicios de salud en todo el departamento e incluso sostuvo que existe un convenio entre el hospital y Red Salud con 16 camas más lo que permite garantizar el proceso.

En ese mismo sentido evidenció que una de las grandes preocupaciones está relacionada con el hospital de mediana complejidad que es el de la Misericordia del municipio de Calarcá que actualmente registra varias afectaciones en la infraestructura por lo que en este momento cuentan con 35 camas habilitadas, pero en el centro social de discapacidad garantizando el servicio en medio de la contingencia tras la emergencia sísmica.

“Estamos garantizando la prestación de los servicios de salud en todo el departamento. hay un convenio entre el Hospital San Juan de Dios y Red Salud Armenia con 16 camas más donde ellos nos están garantizando prestación de servicios de salud. ¿Qué nos tiene preocupados? El Hospital de Media Complejidad, La Misericordia Calarcá. Tuvimos daños en la infraestructura. Entonces en este momento tenemos 35 camas habilitadas, pero en el Centro Social de Discapacidad", mencionó.

Agregó: “Las gestiones que se han hecho desde la Secretaría de Salud, desde la Administración de la departamental, ustedes saben que hay un comodato de un hospital de campaña con la Secretaría Distrital de Bogotá y gestionada también por el Ministerio de Salud donde nos prestaron 40 camas con cuatro módulos diferentes. Entonces, hemos estado sorteando los problemas que se nos han venido presentando, pero en este momento tenemos garantizada la prestación de los servicios de salud a los habitantes del Departamento del Quindío”.

Cementerio del municipio de Quimbaya tras el terremoto

Asimismo, la funcionaria se refirió a la situación del cementerio del municipio de Quimbaya que es uno de los municipios más afectados por el terremoto en el departamento.

Aseguró que se presentan falsas alarmas puesto que, aunque hubo una afectación en la infraestructura de más de mil osarios, sin embargo, sostuvo que una vez verificada la situación trabajan de la mano con la iglesia católica, Fiscalía y alcaldía municipal para determinar las acciones a tomar.

“Recibimos unas quejas de barrios aledaños al cementerio donde efectivamente se sufrieron daños en la infraestructura de los osarios, más o menos 1,100 osarios, pero en este momento ya estuvo el equipo de Salud Pública, de Vigilancia Epidemiológica, donde de Gestión Química de Riesgos. ya revisamos y no hay malos olores”, indicó.

Enfatizó en que trabajan para generar todas las medidas pertinentes que permitan brindar la atención oportuna y de calidad a los quindianos.