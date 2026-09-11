Viernes 11 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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El presidente de la República, Abelardo De la Espriella visitará hoy el municipio de Quimbaya, Quindío luego de un mes del terremoto y al ser la localidad más afectadas por sismo del 10 de agosto.

El mandatario nacional se espera que arribe al municipio luz del Quindío sobre las 10 de la mañana, donde estará presente en la entrega de banco de materiales y bonos de ayuda inmediata en Club Siglo XX.

Luego sobre las 11:10 a. m. visitará el Centro Hogar Santo Domingo Savio y Geriátrico Consentidos de Jesús.

Y al mediodía visitará el Parque de la Cultural Agropecuaria, Panaca donde posterior al recorrido dará a conocer los anuncios para el Quindío en materia de reconstrucción.

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La alcaldía de Quimbaya ha expedido medidas especiales de seguridad por la visita presidencial este viernes 11 de septiembre

De 6 de la mañana a 6 de la tarde en todo el perímetro urbano del municipio de Quimbaya no podrá circular vehículos que transporte escombros y cilindros a gas, en el mismo horario no podrán transitar motocicletas con parrillero hombre.

Además, está prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes y el uso de drones a dos kilómetros alrededor del presidente de la república, estas medidas son temporales y preventivas en el municipio de Quimbaya.

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Caracol Radio Armenia llegamos hasta el municipio de Quimbaya, uno de los más afectados por el terremoto en el Quindío y tenemos una historia impactante de una de las afectadas, doña Ligia Martínez que está aquí con nosotros y su hija Sandra Murillo Martínez.

Doña Ligia el día del terremoto salía de su vivienda, no está, no, en la zona donde ella vivía, aquí en la Carrilera en Quimbaya y cuando el terremoto la casa por donde ella pasaba se le vino encima y desafortunadamente por ese episodio y tantas horas atrapadas, perdió una de sus extremidades.

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Doña Ligia, gracias por recibir a Caracol y cómo fue ese momento “cuando yo pasaba por el derrumbe que yo la casa encima. Cuando me cayó encima y ella ya estaba ya estando con tal del dolor, siempre se demoraron mucho para sacarme.

¿Y cómo fue ese momento después en el hospital que desafortunadamente le dan la noticia que no puede tener su pierna más? muy horrible, muy duro.

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Doña Sandra, usted que es la hija que ha estado al lado de su mamá, ¿cómo ha sido este mes de atención, de solidaridad también porque pues le han ayudado mucho?

Pues la verdad, mucha gente nos ha ayudado, gracias a Dios, que ha sido la gente de varias partes y de acá de Quimbaya.

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Bueno, lo otro es la atención en salud y eso queremos contarlo a nivel nacional. Es de ASMET SALUD la señora, no ha recibido una sola atención en un mes porque todo ha sido particular, Sandra.

Sí, todo ha sido particular, eso una amiga enfermera que ha venido a hacerle las curaciones todos los días porque del hospital no, ni de ASMET SALUD que hayan mandado, no, todo es ha sido parte de una amiga.

Doña Ligia, por supuesto salvó su vida, pero perdió un bien preciado como es uno de sus eh extremidades inferiores. Doña Ligia, ¿qué llamado hacer para que le sigan colaborando?

“que me colaboren para la pierna y todo, para el tratamiento, para el dolor, Muchas gracias.

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Sandra, ¿qué llamado hacer porque el tema de la vivienda y demás, ¿qué les han dicho sobre la casa?

Pues la verdad, hay una muchacha amiga de Medellín nos contactó y que para ver si le podían colaborar con una casita para mi mamá, según eso ella tenía que contactarse con el alcalde a ver si le ayuda con el terreno. Pues ahí están, ahí están esperando a ver qué pueden hacer. El digamos que la muchacha dijo que tocaba esperar y que cualquier cosa ella me avisaba.

Pues son las historias que hemos encontrado a un mes del terremoto, el de doña Ligia que salvó su vida y por supuesto hoy está contándola, pero que perdió una de sus extremidades por el terremoto en el Quindío.

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53 familias damnificadas permanecen en el albergue temporal de Quimbaya en el Quindío tras el terremoto. Las familias lo perdieron todo y esperan soluciones del orden nacional para lograr salir adelante

A un mes del terremoto Caracol Radio visitó uno de los municipios más afectados en el departamento que es Quimbaya donde varias edificaciones se encuentran en proceso de demolición recordando la magnitud de la tragedia. El albergue temporal está ubicado en el coliseo El Cacique del municipio y hablamos con el coordinador quien es también voluntario de la Cruz Roja, Jhon Jairo Duque. Informó que al momento cuentan con 53 familias damnificadas en el albergue que realmente lo perdieron todo tanto arrendatarios como propietarios de las edificaciones que resultaron afectadas.

Sostuvo que el apoyo de la comunidad ha sido muy valioso puesto que han sido solidarios brindando las ayudas humanitarias consistentes en kits de aseo y mercados lo que permite brindar una atención priorizada para quienes resultaron afectados por el terremoto.

Mencionó que todos los días cuentan con comisiones de aseo, cocina entre otras lo que permite contar con un espacio limpio, seguro y que la alimentación sea la mejor para las personas.

Enfatizó que las familias están muy pendientes de los subsidios que eso es clave para volver a empezar y avanzar en la reconstrucción para lograr superar la contingencia.

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Del mismo modo hablamos con una de las damnificadas se trata de Jenny quien está allí con su hija de 14 años de edad y quedaron solo con lo que tenían puesto. Agradeció la solidaridad de la gente que ha permitido contar con alimentación y aseo.

Asimismo, dijo que la Cruz Roja ha sido vital en el proceso del albergue porque los han tratado como una familia y es un aliciente en medio del dolor por perderlo todo, aunque es clara que la pérdida es material y que lo vital es estar con vida para volver a empezar.

Fue clara que espera el gobierno nacional brinde las ayudas anunciadas respecto a los subsidios puesto que actualmente muchos de los afectados están sin trabajo y no tienen la manera de pagar un arrendamiento.

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Comerciantes del parque de Quimbaya evidencian su preocupación por los estragos del terremoto que impactan en la dinámica económica

Una de las zonas más concurridas y comerciales del municipio era precisamente el parque por los establecimientos, restaurantes y comercio móvil que dinamizaba la economía, pero tras el terremoto todo eso quedó atrás. Hoy el panorama es muy diferente, pocas personas y edificios en demolición lo que generan un desolado comercio.

Pedro Villalba es un comerciante de la zona que lleva 16 años en el parque ofreciendo productos como papas, chicles, dulces entre otros que apenas pudo reabrir hace un día debido a la contingencia que se vivió por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Evidenció que es muy impactante el panorama actual del municipio porque genera afectación al comercio por eso solicitó el apoyo a la comunidad para que visite el municipio y fortalezca la reactivación.

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Alcalde James Padilla García anuncia la destinación de 32 mil millones de pesos para mejoramiento de vivienda de ciudadanos afectados

Estos recursos hacen parte del compromiso de la Administración Municipal con las familias afectadas y buscan contribuir de manera directa a la recuperación de sus viviendas y al bienestar de todos los ciudadanos.

De igual manera, se espera contar con las ayudas y el respaldo del Gobierno Nacional, con el propósito de sumar esfuerzos y avanzar de manera conjunta en la recuperación de las familias afectadas.

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La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío remitió a los alcaldes de los 12 municipios del departamento una propuesta de alivios tributarios y medidas para contribuir a la reconstrucción y reactivación económica del departamento, tras las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La iniciativa surge de las gestiones que la entidad viene adelantando ante instancias nacionales para lograr que los empresarios afectados accedan oportunamente a mecanismos de apoyo, así como del análisis de las principales necesidades identificadas en el sector empresarial del departamento.

La propuesta plantea que los alivios sean excepcionales, temporales y focalizados, de acuerdo con el nivel de afectación que haya sido certificado por las autoridades competentes. De esta manera, se busca que las medidas respondan proporcionalmente a las condiciones de cada inmueble o actividad económica, sin plantear una exoneración general.

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Desde la Institución Educativa San Rafael, sede El Túnel, en el Alto de La Línea, la Alcaldía de Calarcá, junto a EMCA, INVIAS y el Consorcio AYP La Línea, articulan esfuerzos para realizar las adecuaciones necesarias y garantizar que nuestras niñas y niños retornen pronto a sus clases presenciales en condiciones dignas y seguras.

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Según datos oficiales desde el Quindío se han presentado 8.158 reclamaciones a las aseguradoras por los daños provocados por el terremoto en edificios y viviendas, donde ya han realizado pagos por 12.446 millones de pesos, aunque el valor total de las reclamaciones asciende 256 mil millones de pesos

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Comprender lo que ocurre bajo nuestros pies también es una forma de prepararnos para proteger la vida. Con esta mirada, en la Universidad del Quindío desarrollaron el foro “Sismos, territorio y prevención”, un espacio de reflexión que permitió analizar el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto desde diferentes perspectivas y reconocer los aprendizajes que deja para la región.

El encuentro, realizado en el auditorio Euclides Jaramillo Arango, reunió a tres expertos de la institución, quienes abordaron el fenómeno desde la sismología, el comportamiento de las edificaciones y la gestión del riesgo.

El primer momento del foro estuvo a cargo de Juan Carlos Zorrilla Aguirre, coordinador del Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío, quien presentó “Anatomía del sismo: Lecturas del Observatorio Sismológico sobre San José del Palmar”.

Desde los registros instrumentales, el investigador explicó las características del evento sísmico, su origen tectónico y el comportamiento de la actividad posterior. Su intervención permitió acercar la información científica a las preguntas que surgen en la ciudadanía después de un sismo y destacar la importancia de comunicar estos fenómenos de manera clara.

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Comprender cómo responden nuestras edificaciones. La segunda intervención estuvo a cargo de William Valencia Mina, docente investigador de la Universidad del Quindío, quien presentó “¿Cómo respondieron nuestras edificaciones?: Desempeño y lecciones del sismo del 10 de agosto de 2026”. Su exposición permitió revisar por qué las edificaciones pueden responder de manera diferente ante un mismo evento y, especialmente, aclarar qué significa que una construcción sea sismorresistente.

Valencia Mina explicó que el diseño sismorresistente no significa que una edificación deba permanecer completamente intacta durante un sismo fuerte.

Las estructuras pueden presentar daños, pero su diseño busca controlar su comportamiento y evitar el colapso, protegiendo así la vida de quienes las ocupan. “Una edificación sismorresistente no es una edificación que no se va a dañar. Nosotros concebimos la mayoría de estructuras de manera intencional para que se dañen en ciertas regiones y de esa forma disipar energía”.

El docente también llamó la atención sobre los elementos no estructurales, como fachadas, divisiones y ventanas, los cuales “pueden generar riesgos para las personas aun cuando la estructura principal permanezca estable”.

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Del riesgo a la resiliencia. El cierre del foro estuvo a cargo de Carlos Arturo García Ocampo, docente de Ingeniería Civil y director de la Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres, quien presentó “De la amenaza a la resiliencia: articulando la sismología y la estructura en la gestión del riesgo”.

Expuso que comprender que el riesgo no depende únicamente de la amenaza natural; también intervienen la exposición y la vulnerabilidad, factores sobre los cuales es posible actuar para reducir las consecuencias de futuros eventos. “Para pasar de la amenaza a la resiliencia tenemos que reducir la vulnerabilidad.

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El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya, aseguró que luego de un mes de haber acontecido el sismo del pasado 10 de agosto, el trabajo no ha sido fácil, los esfuerzos han sido intensos, pero aseguró que, se sigue adelante, incluso ante la indiferencia de sectores ante quienes no se ha podido visibilizar la verdadera tragedia del Quindío, porque miden la magnitud del desastre en relación al número de personas fallecidas.

Lo anterior precisó el Gobernador, es un error porque dentro del balance general, hay una infraestructura social y material altamente golpeada. Una prueba de ello, son las 200 sedes educativas con afectaciones de diversa índole, más de una docena de ellas que requieren demolición; en materia de salud, los hospitales San Juan de Dios, La Misericordia y el hospital de Montenegro, presentan afectaciones graves que han obligado a su reubicación o a implementar tiendas de campaña para no interrumpir servicios;

en lo que a vivienda se refiere, son cerca de 15,000 de ellas que en todo el departamento presentan afectaciones, 5,000 en la zona rural y 3,000 que resultaron totalmente destruidas; lo que, unido a otro tipo de consecuencias, es muy preocupante y exige que nuestra situación sea atendida en toda su magnitud y entendida por lo que representa.

El mandatario departamental añadió que los acercamientos con el Gobierno Nacional ya empiezan a brindar resultados y señaló específicamente, que ya se recibió una resolución que determina la destinación de más de 1,200 millones de pesos para subsidios en el municipio de Quimbaya; indicó que ahora, se esperan las resoluciones para los demás municipios del departamento en lo que a arrendamientos se refiere.

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En otras noticias, La Procuraduría General de la Nación adelanta visitas a entidades públicas del departamento del Quindío, con el propósito de verificar el cumplimiento de la obligación de contar con Oficinas de Control Interno Disciplinario, OCID, su funcionamiento efectivo y la observancia de las directrices impartidas por el Procurador General de la Nación en la Circular 09 de 2025.

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Quindío informó que, en cumplimiento del Plan de Acción por Dependencias aprobado para la vigencia 2026, ha venido verificando la estructura disciplinaria reportada por las entidades, la separación funcional de las etapas de instrucción y juzgamiento, el estado de los procesos disciplinarios, asuntos de relevancia institucional y eventuales elementos que permitan valorar la procedencia del análisis de poder preferente, cuando corresponda.

En algunos casos han identificado alertas preliminares relacionadas con avances parciales o falta de claridad en la estructura disciplinaria, especialmente frente a perfiles profesionales, competencias, separación de etapas, garantía de doble conformidad, remisión de asuntos a la Procuraduría y trazabilidad de los procesos, por lo que se ha solicitado a las entidades adoptar los ajustes necesarios para prevenir riesgos de nulidad, falta de competencia o afectación del debido proceso disciplinario.

Hasta la fecha han visitado, entre otras entidades, la Gobernación del Quindío, Empresas Públicas del Quindío, la Universidad del Quindío y la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ. La Procuraduría continuará con este proceso de verificación, orientado a garantizar el debido proceso disciplinario y el cumplimiento de la normatividad vigente.

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Pico y placa adicional en la zona norte se aplicará únicamente en dos franjas horarias, tras proceso de mesas de diálogo

El pico y placa adicional para vehículos particulares y motos en la zona norte de Armenia será implementado luego de un proceso de mesas de diálogo adelantado por la Administración Municipal con diferentes actores de la ciudad.

Por lo tanto, determinaron mantener el pico y placa adicional de dos dígitos, pero aplicarlo únicamente en dos franjas horarias consideradas críticas: de 7:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

La medida aplicará en el sector comprendido dentro del cuadrante entre la calle 2 y la calle 10 Norte, entre las avenidas Bolívar y Centenario, una zona que registra un importante flujo vehicular y donde se concentra además una amplia oferta de servicios, especialmente relacionados con la atención en salud.

La decisión fue tomada después de escuchar las propuestas, inquietudes y observaciones planteadas durante las mesas de trabajo en las que participaron ediles y representantes comunales, el sector transporte, el Comité Intergremial y la Cámara de Comercio, entre otros sectores relacionados con la movilidad y las dinámicas económicas de esta zona de la ciudad.

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Daniel Jaime Castaño, secretario de Tránsito y Transporte indicó “a partir de ese diálogo la Administración Municipal tomó una decisión frente al pico y placa adicional en la zona norte. Se mantiene la necesidad de esta restricción, pero acordamos una medida ajustada a las necesidades de la ciudadanía”

El funcionario destacó que la medida tendrá un periodo pedagógico durante la próxima semana y entrará en vigencia el lunes 21 de septiembre.

Las excepciones actualmente establecidas para el pico y placa se mantienen sin modificaciones. Por lo tanto, quienes se encuentren cobijados por estas excepciones podrán continuar operando bajo las condiciones vigentes, incluidos los domiciliarios y mensajeros que cuenten con los registros correspondientes.

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La Alcaldía de Armenia tomó la decisión de modificar, a partir del próximo 21 de septiembre, su horario de atención al público, como una acción concreta para aportar al flujo de la ciudad.

El nuevo horario será de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. La medida permitirá que los funcionarios de la Administración Municipal realicen sus desplazamientos en horarios diferentes a aquellos en los que habitualmente se concentra una parte importante de los viajes de los ciudadanos, contribuyendo a reducir la coincidencia de estos flujos en las vías de Armenia.

Esta es una decisión que nace desde la propia Administración Municipal, entendiendo que no se puede pedir a la ciudadanía que haga esfuerzos para mejorar la movilidad mientras las instituciones no hacen lo propio. Por eso, la Alcaldía asume su responsabilidad y ajusta sus propias dinámicas para aportar a una solución que beneficia a todos.

El cambio de horario no significa una disminución en la prestación de los servicios de la Alcaldía. Por el contrario, los ciudadanos podrán continuar realizando sus trámites y accediendo a los programas de la Administración Municipal dentro de las nuevas franjas de atención.

Dependencias como Tesorería, Hacienda y la Secretaría de Gobierno y Convivencia mantendrán su atención, al igual que la Secretaría de Desarrollo Social, que ofrece programas y servicios fundamentales para la comunidad, entre ellos Sisbén, Adulto Mayor y Renta Joven.

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El representante a la Cámara por el Quindío, Miguel Grisales en tuteló al Ministerio de Agricultura Indalecio Dangond después de que afirmara en el Congreso que quienes producen alimentos “no se van a llamar campesinos”, sino “pequeños empresarios del campo”, y calificara la palabra campesino como “despectiva. La acción fue repartida al Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá.

Para Grisales, la controversia trasciende un cambio de palabras: el artículo 64 de la Constitución reconoce expresamente al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, con una relación particular con la tierra, la producción de alimentos y dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales.

La tutela no cuestiona que el Estado utilice categorías como productor rural o empresario del campo cuando sean pertinentes. Lo que busca impedir es que esas denominaciones sustituyan, borren o degraden la identidad campesina. Ser empresario puede ser una posibilidad, no puede convertirse en una identidad impuesta para reconocer dignidad o estatus.

La diferencia no es menor. La categoría “pequeño empresario del campo” no comprende a todo el campesinado: puede dejar por fuera a jornaleros, trabajadores agrarios, personas campesinas sin tierra, economías de autoconsumo, mujeres vinculadas a labores de cuidado y otras formas de vida y organización rural que no dependen de una condición empresarial.

Entre sus pretensiones, Grisales solicita la rectificación de la afirmación que presenta “campesino” como un término despectivo; que se reconozca que campesino, campesina y campesinado son categorías constitucionales dignas y protegidas; y que las entidades del sector se abstengan de impartir instrucciones generales destinadas a sustituirlas cuando correspondan a categorías constitucionales y legales vigentes.

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Con el propósito de fortalecer la seguridad y garantizar una respuesta oportuna frente a los hechos delictivos, la Alcaldía de Armenia trabaja de manera articulada con la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, reforzando las acciones de vigilancia, prevención y reacción en los sectores priorizados de la ciudad.

Como parte de esta estrategia, la Policía Nacional cuenta con un Grupo de Reacción Inmediata con presencia estratégica en los sectores de los parques Sucre y Los Fundadores, desde donde se busca atender con mayor rapidez los llamados de la comunidad y reaccionar ante situaciones que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Esta capacidad de reacción cobra especial importancia ante los casos de hurto a establecimientos comerciales durante altas horas de la noche, frente a los cuales las autoridades han intensificado los controles y operativos para prevenir estos hechos y lograr la captura de quienes sean sorprendidos cometiendo actividades delictivas.

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La Policía Quindío materializa captura por orden judicial de un hombre alias “Alejo”, de 19 años de edad, señalado de participar en un millonario hurto en zona rural de La Tebaida.

El procedimiento policial se llevó a cabo en la manzana 42 del barrio La Nueva Tebaida segunda etapa, donde uniformados hicieron efectiva la orden emanada por la autoridad competente en contra de este individuo, en atención al proceso investigativo adelantado por la Fiscalía Segunda Local de La Tebaida y las labores de policía judicial.

El capturado estaría involucrado en los hechos registrados el pasado 7 de diciembre de 2025 en una finca ubicada en la vereda El Cinco, jurisdicción del municipio de La Tebaida, donde presuntamente en compañía de otras personas, habría ingresado al inmueble y mediante intimidación con armas de fuego sometió a las víctimas para cometer un hurto de diferentes elementos de valor, entre ellos un iPad, un iPhone y varias joyas de oro, avaluadas en aproximadamente ocho millones de pesos.

Asimismo, dentro de los elementos recopilados por las autoridades, se conoció que durante la comisión del hecho una de las víctimas, una mujer que se encontraba en el lugar, habría sido objeto de tocamientos de carácter sexual por parte de los agresores, situación que hace parte del material probatorio analizado por los entes investigadores.

Las autoridades indicaron que alias “Alejo” presenta anotaciones judiciales relacionadas con delitos asociados al tráfico de estupefacientes, aspecto que también fue tenido en cuenta dentro del proceso investigativo que permitió avanzar en su ubicación y posterior captura.

Una vez materializado el procedimiento, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso penal en su contra y definir su situación jurídica.

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A raíz de la denuncia expuesta por Caracol Radio sobre la amenaza de encadenarse de un padre de familia por la salud de su hijo, la Nueva EPS confirmó que activó el acompañamiento integral del caso y priorizó las gestiones necesarias para atender los requerimientos identificados.

La entidad resaltó en un comunicado que comprende la preocupación de la familia y reconoce que, cuando se trata de un menor con condiciones de salud que requieren un manejo especializado y continuo, la oportunidad, continuidad y seguridad de la atención son una prioridad.

Es así como indicaron que el equipo médico de Nueva EPS realizó el seguimiento del caso, con especial atención a las indicaciones y pertinencia definidas por los médicos tratantes.

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En el podcast Más Allá del Silencio, que dirige y presenta el periodista Rafael Poveda entrevistó desde su lugar de detención a Cristian Camilo Agudelo Torres responsable del homicidio del taxista Miguel Marino Plaza Castañeda ocurrido en el mes de septiembre del año 2023 en Armenia.

Cabe recordar que el juzgado sexto penal del circuito con función de conocimiento de Armenia dictó sentencia condenatoria en contra de Cristian Camilo Agudelo Torres a la pena de prisión de 37 años y seis meses por los delitos de tentativa de homicidio en concurso con homicidio agravado y hurto calificado y agravado

En esta entrevista el autor de este homicidio en Armenia reveló que desde los 11 años es sicario y relató varios de los casos en los que participo directamente entre ellos al servicio de bandas criminales del valle del cauca, aunque no se refirió al asesinato del taxista en Armenia

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Las familias caficultoras del Quindío ya tienen a sus representantes para el periodo 2026–2030. Esta nueva dirigencia tendrá la responsabilidad y honor de liderar durante la conmemoración de los 100 años de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

De 3.641 caficultores censados, el 77% votaron para elegir a 120 representantes a los Comités Municipales y 12 representantes al Comité Departamental, distribuidos en las seis circunscripciones del departamento

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La Gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Agricultura, lideró la Cuarta Mesa Técnica para la Gestión del Riesgo Agropecuario y la Seguridad Alimentaria ante el Fenómeno de El Niño,

Durante la mesa también se identificaron municipios que ya presentan dificultades relacionadas con el suministro de agua y se revisaron las medidas preventivas que se vienen implementando para promover el uso eficiente y ahorro del recurso hídrico.

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Empresas Públicas de Armenia, EPA atendió una solicitud que fue difundida a través de las redes sociales de un medio digital, relacionada con una socavación ubicada en la manzana 9 del barrio Mercedes del Norte. Aunque este tipo de situaciones debe ser reportado directamente ante la entidad para permitir su atención y verificación técnica, EPA realizó la respectiva inspección en el lugar.

Durante la visita, el equipo técnico evidenció que la socavación no corresponde a una situación reciente y que estaría relacionada con una intervención de una persona particular alejada de la empresa sobre el terreno, en la que se realizó una excavación, se instalaron tuberías y posteriormente se efectuó un empalme que no cumplía con las condiciones técnicas requeridas, generando una conexión errada.

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Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío recibió oficialmente la acreditación internacional ARCU-SUR por seis años, un hito sin precedentes que lo consagra como el primer programa académico de toda la historia del departamento del Quindío en alcanzar una acreditación internacional.

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La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social informan a los usuarios del programa nacional Colombia Mayor, que hasta el domingo 13 de septiembre se entregará el ciclo 7 por modalidad de giro a través de los canales SuperGiros o SuRed en la capital quindiana.

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En deportes, Este domingo 13 de septiembre, la comunidad podrá disfrutar de la Ciclo vía en el tramo norte de la Avenida Centenario, que estará habilitado de 7:00 a. m. a 11:00 a. m., como parte de las medidas adoptadas para facilitar la movilidad durante la contingencia vial generada por las obras del intercambiador vial.

El horario fue ajustado luego de un estudio técnico de aforo vehicular y movilidad realizado por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), en coordinación con la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta). El análisis permitió identificar un aumento del flujo vehicular después de las 10:30 a. m., por lo que se determinó finalizar la actividad a las 11:00 a. m.

Por su parte, el tramo sur, ubicado en inmediaciones del estadio Centenario, continúa habilitado en su horario habitual, de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

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De otro lado, La Comisión Local de Fútbol, liderada por la Secretaría de Gobierno y Convivencia, de Armenia dispuso que el partido entre Deportes Quindío y Patriotas, por la fecha 9 del Clausura de la Categoría Primera B (del torneo BetPlay), será a puerta cerrada el domingo 13 de septiembre de 2026 a partir de las 6:00 p.m. en el Estadio Centenario.

La decisión obedece al cumplimiento de las medidas de emergencia dispuestas por el gobierno que lidera el alcalde James Padilla García, tras el terremoto del 10 de agosto, según las cuales no se realizarán eventos con aglomeración de público hasta el 27 de septiembre de 2026.