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“Es como si nos hubieran bombardeado”: Ciudadanos en Pereira siguen esperando ayudas tras terremoto

Julio Sánchez Cristo habló en 6AM W con Ángela Villegas, ciudadana de Pereira, quien describió el desolador panorama que persiste en zonas de la capital risaraldense gravemente afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

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Villegas pidió de manera directa al Gobierno Nacional hacer parte a Pereira y el departamento de Risaralda de los diferentes anuncios y programas de reconstrucción que se han delineado públicamente.

¿Cómo está la situación tras el terremoto en Pereira?

“Aquí no solamente cayeron las casas; es como si nos hubieran bombardeado. Usted va al centro y veinte cuadras están totalmente destruidas”, advirtió Ángela Villegas en los micrófonos de Caracol Radio.

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La ciudadana llamó la atención ante los constantes anuncios que ha hecho el presidente Abelardo De la Espriella para otros departamentos, solicitando acciones similares para Risaralda.

“Los que tenemos casas que no se cayeron, tenemos amigos o a familiares viviendo en ellas porque no tienen dónde vivir; así tuvieran cómo pagar un arriendo, no hay casas para arrendar ni para vivir”, alertó.

¿Qué le piden los risaraldenses y pereiranos al Gobierno nacional?

Ángela Villegas señaló que tanto Pereira como el departamento se encuentran “paralizados” por las afectaciones tras el terremoto y resaltó la necesidad de viviendas, así como apoyo económico a los sectores productivos y comerciales.

“Los cafeteros estamos en plena cosecha y muchos no solamente no tienen casa, sino que no tienen cómo sacar su café. ¿Dónde está la Federación Nacional de Cafeteros?“, lamentó.

Ante estas circunstancias, desde la ciudadanía hacen el llamado para la formulación de subsidios que permitan palear la crisis en materia de arrendamiento, así como las dificultades que enfrentan los comercios locales.

Escuche la entrevista completa:

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