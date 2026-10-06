Pereira entra en alerta roja por riesgo de deslizamientos tras las lluvias de los últimos días

Pereira

Aunque continúan registrándose altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño, los 14 municipios tienen algún nivel de alerta por posibles deslizamientos y Pereira presenta actualmente la situación de mayor atención.

De acuerdo con los reportes del Ideam, Pereira se encuentra en alerta roja por amenaza de movimientos en masa, condición que mantiene activos los protocolos de vigilancia de los organismos de socorro, especialmente en sectores de ladera y zonas que históricamente han presentado este tipo de emergencias.

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El director de la Defensa Civil en Risaralda, Alfredo Muñoz, explicó que el monitoreo se extiende a todo el departamento. Además de Pereira, preocupa el occidente del territorio.

Uno de los afluentes bajo mayor observación es el río Otún, su comportamiento genera especial atención para sectores de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Marsella y Pereira.

“Por las lluvias que se han registrado en el departamento de Risaralda, se han presentado algunos movimientos de masa en las vías terciarias del municipio de La Celia, municipio de Marsella y municipio de Pueblo Rico”,señaló el director de la Defensa Civil en Risaralda, Alfredo Muñoz

Los organismos de socorro mantienen activos los protocolos de prevención y respuesta mientras se evalúa la evolución de las lluvias y las condiciones de los terrenos.

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La recomendación para las comunidades es permanecer atentas a cambios repentinos en los cauces, aumento o disminución inusual del nivel de los ríos, aparición de grietas en terrenos y viviendas, caída de árboles o desprendimientos de tierra, especialmente en zonas con antecedentes de deslizamientos.

El panorama obliga a mantener la vigilancia pese a las altas temperaturas que todavía se presentan en Risaralda, debido a que episodios de lluvias intensas pueden aumentar rápidamente la saturación de los suelos y generar emergencias.