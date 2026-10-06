Pereira calcula en $13,8 billones el costo de su reconstrucción tras el terremoto

Pereira

La proyección hace parte del Plan de Acción Específico (PAE) “Pereira Renace”, la hoja de ruta construida para orientar las intervenciones que necesitará la ciudad después de la emergencia y que no se limita a reparar las estructuras afectadas, sino que incorpora proyectos para reducir vulnerabilidades y transformar diferentes sectores.

De los $13,8 billones estimados, aproximadamente $1,2 billones corresponden a las acciones de recuperación temprana y $12,66 billones a la etapa de reconstrucción y adaptación de largo plazo.

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El reto ahora será conseguir los recursos. La financiación proyectada contempla aportes del municipio, el departamento y el Gobierno Nacional, pero también abre la posibilidad de acudir a cooperación y participación del sector privado.

Vivienda representa el mayor desafío

El componente más grande está relacionado con vivienda, ciudad y territorio, para el cual se estiman alrededor de $9 billones. Allí se concentran las soluciones habitacionales para las familias damnificadas, además de intervenciones de recuperación y mejoramiento a largo plazo.

Otro de los frentes de mayor tamaño es el de gobierno territorial y transformación urbana, con cerca de $1,96 billones. Este componente contempla instrumentos de planificación, procesos relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), licenciamiento urbanístico y un programa de renovación urbana para el centro de Pereira.

En materia ambiental se proyectan $815.323 millones, destinados, entre otras acciones, a mejorar el conocimiento del riesgo, fortalecer los sistemas de alerta temprana y la capacidad de respuesta de la DIGER, así como recuperar acueductos y avanzar en saneamiento básico rural.

Colegios, vías y escenarios también hacen parte de la reconstrucción

La recuperación del sistema educativo demandaría aproximadamente $727.061 millones, con intervenciones en infraestructura que permitan recuperar progresivamente las condiciones para la prestación del servicio y avanzar hacia instituciones educativas con mayores condiciones de seguridad y resiliencia.

Para transporte y movilidad se contemplan $542.778 millones. Allí aparecen proyectos relacionados con vías, puentes, espacio público, estabilidad de laderas, transporte masivo, semaforización y el aeropuerto.

La infraestructura cultural tendría una inversión estimada de $292.387 millones, mientras que para escenarios deportivos se proyectan $289.726 millones.

El plan también reserva $107.321 millones para trabajo y recuperación productiva, con una estrategia que busca pasar de la reapertura y estabilización de las empresas afectadas hacia una economía con mayor diversificación de mercados, innovación y capacidad de adaptación.

A esto se suman recursos para agricultura y desarrollo rural, salud, seguridad y convivencia, tecnología, servicios públicos, ciencia, innovación y fortalecimiento de la actividad empresarial.

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Una reconstrucción que irá más allá de reparar daños

El PAE plantea dos grandes momentos para Pereira. El primero estará concentrado en responder a las necesidades inmediatas que dejó la emergencia; el segundo será mucho más prolongado y estará dirigido a reconstruir y transformar la ciudad.

Esto significa que el proceso abarcará desde viviendas y colegios hasta vías, sistemas de agua, escenarios deportivos, infraestructura cultural, equipamientos públicos y espacios para el desarrollo empresarial.

Con una necesidad estimada de $13,8 billones, el siguiente desafío será convertir esta hoja de ruta en proyectos financiados y ejecutados, además de definir cuánto aportarán la Nación, el departamento, el municipio, el sector privado y la cooperación para hacer posible la reconstrucción de Pereira.