Así reaccionó la prensa internacional al retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia

Momento del recordado gol de James Rodríguez a Uruguay en el Mundial 2014 / Getty Images / Julian Finney

James Rodríguez puso punto final a su exitoso camino por la Selección Colombia. El cucuteño debutó en octubre de 2011 con la absoluta en un partido de Eliminatorias contra Bolivia y jugó su último encuentro frente a Suiza en el Mundial 2026. Una trayectoria de 15 años al servicio de la Tricolor de alegrías y también de tristezas.

El punto más alto de James con el combinado nacional lo tuvo en 2014 durante el Mundial de Brasil, donde fue el máximo goleador de aquella competición y terminó elegido con el Premio Puskas al gol del año, convertido contra Uruguay en octavos de final. Asimismo, tuvo una gran presentación en la Copa América 2026, en la que fue elegido como el mejor jugador, marcando un gol y dando 6 asistencias, realizando el récord histórico en una sola edición del torneo.

En total, James se marcha como el segundo máximo goleador histórico de la Selección Colombia con 31 anotaciones, entre oficiales y en amistosos. En cuanto a las asistencias, deja el listón en 43 y siendo el que más realizó con la camiseta nacional.

Así reaccionó la prensa al retiro de James de la Selección Colombia

La noticia sacudió al mundo del fútbol, pues si bien se venía adelantando que podría producirse en los próximos días, James se anticipó y lo anunció en un video publicado en Instagram.

“Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la Selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida”, se lee en la publicación que acompañó el video.

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Ante esto, la prensa internacional no tardó en reaccionar. El medio 433 fue uno de los primeros en dedicarle un posteo al volante: “Ese gol contra Uruguay será recordado para siempre, pero también muchos de sus momentos. Un jugador único y un placer verlo jugar. Sin duda, uno de los mejores jugadores colombianos de todos los tiempos”, describieron.

SkySport de Alemania, país donde también jugó el cucuteño con la camiseta del Bayern Múnich, le dedicó un posteo al colombiano en su cuenta de X.

James Rodríguez está listo para debutar con Atlético Nacional: rival, fecha y hora del partido

“!James Rodríguez dice Adiós! Tras 15 años y tres Mundiales, el capitán de Colombia pone fin a su carrera en la selección nacional. El de 35 años se despide con lágrimas en los ojos. Su mayor momento: el Mundial 2014 en Brasil. Con seis goles, James llevó a los “Los Cafeteros“ por primera vez a cuartos de final y se aseguró el Botín de Oro. ¡Gracias por estos momentos mágicos, James!“.

L’Equipe, de Francia, también se refirió a James y lo calificó como el “Recordman” de la Selección Colombia, además de mencionar en su portal la trayectoria del ‘10′ con la Tricolor. Asimismo, Le Parisien también dedicó una poublicación al ‘10′.

Diario Olé de Argentina no se quedó atrás y también mencionó este martes la noticia del retiro de James de la Tricolor, resaltando su carrera, sus participaciones y el legado de “una huella histórica”.

Entretanto, la FIFA no se guardó la publicación con referencia al cucuteño y recordó su mítico gol a Uruguay en los octavos del Mundial 2014, mencionando que deja “un legado eterno”.