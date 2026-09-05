Se acerca el retiro de Nairo Quintana: lidera nómina de lujo para el Mundial de ciclismo

Nairo Quintana ha sido confirmado como uno de los líderes de la Selección Colombia de ciclismo que disputará el Mundial de Ruta, el cual se estará llevando a cabo en Montreal, Canadá, entre el 20 y 27 de septiembre.

Nairo lidera la nómina de la categoría élite, donde comparte liderato con Egan Bernal, campeón del Tour de Francia en el 2019. Junto a ellos se encuentran cinco corredores más que conforman una nómina de lujo.

Además del boyacense y el zipaquireño, el equipo nacional en su categoría élite lo integran Harold Tejada, Santiago Buitrago, Brandon Rivera, Sergio Higuita y Walter Vargas.

La última competencia en la carrera de Nairo Quintana

Este Mundial de Ruta tiene un valor especial, puesto que se tratará de la última competencia como profesional de Nairo Quintana. El ciclista boyacense tenía en sus planes poner fin a su trayectoria en la Vuelta a España; no obstante, el Movistar Team decidió, a último minuto, no incluirlo en la nómina de corredores para la presente edición de la carrera.

En diálogo con El VBar, Nairo manifestó sobre su condición física de cara al cierre de la temporada. “Estoy en buena condición. Estuve preparándome con el equipo aquí en Europa, estábamos juntos, con algunos otros compañeros en la reserva de la decisión de a quiénes iban a llevar. Finalmente, según la alineación de los otros equipos, basan el equipo nuestro para poder tener el mejor rendimiento y sacarle el provecho a cada uno según las etapas que vienen. La dirección técnica ha elegido a los que van a representar al equipo en La Vuelta y finalmente quedo por fuera”, manifestó.

¿Qué otros corredores integran la nómina de la Selección Colombia?

El seleccionador nacional William David Vargas Gómez convocó, para las distintas categorías del Mundial de ciclismo, a un total de 24 ciclistas. La categoría Sub-23 masculina contará con: Juan Diego Quintero Osorno, Miguel Ángel Marín Martínez, Jaider Muñoz Restrepo, William Colorado Osorio y Robert Andrés Plazas Fonseca.

Juan Esteban Sánchez Sánchez, José Manuel Posada Franco y Alejandro Stiven Pamplona Echeverría serán los representantes en la categoría juvenil masculina.

Diana Carolina Peñuela Martínez, Paula Andrea Patiño Bedoya y Laura Daniela Rojas Capera, por su parte, serán las representantes del país en la categoría élite femenina.

La categoría Sub-23 femenina con Juliana Londoño David, Angie Mariana Londoño Posada y Natalia Garzón Cifuentes; mientras que Salomé Vargas Alzate, Zara Sofía Lamprea Morales y Estefanía Castillo López serán las representantes en la categoría juvenil femenina.

Programación del Mundial de Ciclismo

Sábado 19 de septiembre

Entrenamiento de contrarreloj individual.Confirmación de corredores de contrarreloj.Congreso técnico de las pruebas de contrarreloj.Reunión informativa de conductores.

Domingo 20 de septiembre

Contrarreloj Individual Femenina Élite. – Diana PeñuelaContrarreloj Individual Masculina Élite. – Walter Vargas y Brandon Rivera

Lunes 21 de septiembre

Contrarreloj Individual Femenina Sub-23. – Angie Londoño y Natalia GarzónContrarreloj Individual Masculina Sub-23. – Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas

Martes 22 de septiembre

Contrarreloj Individual Masculina Juvenil. – Juan Esteban Sánchez y José Manuel PosadaContrarreloj Individual Femenina Juvenil. – Estefanía Castillo y Zara Lamprea

Miércoles 23 de septiembre

Entrenamiento de ruta en el circuito de Mont Royal.Congreso UCI.Confirmación de corredores para las pruebas de ruta.Reunión de equipos y reunión informativa de conductores.

Jueves 24 de septiembre

Ruta Femenina Sub-23.Ruta Masculina Juvenil.

Viernes 25 de septiembre

Ruta Masculina Sub-23.Ruta Femenina Juvenil.Presentación del Mundial de Francia 2027.

Sábado 26 de septiembre

Ruta Femenina Élite.Gala UCI.

Domingo 27 de septiembre

Ruta Masculina Élite