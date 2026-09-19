Tribunal Suizo ratifica sanción de Miguel Ángel López por dopaje: ¿Cuándo puede volver a competir?

La Unión Ciclísta Internacional (UCI) ha emitido un documento este sábado 19 de septiembre en el que se confirma la sanción contra Miguel Ángel López por el uso y la posesión de una sustancia prohibida, según el Tribunal Federal Suizo.

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“La Unión Ciclista Internacional (UCI) anuncia que el Tribunal Federal Suizo ha desestimado el recurso interpuesto por el ciclista colombiano Miguel Ángel López Moreno contra la decisión emitida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el 7 de mayo de 2025″, se detalla en el comunicado.

Y complementa al respecto: “La decisión del TAS ratificó el fallo del Tribunal Antidopaje de la UCI (UCI ADT), que había declarado culpable al Sr. López de usar y poseer una sustancia prohibida en el contexto del Giro de Italia 2022″.

Finalmente se especifica que el caso ha quedado oficialmente cerrado. Lo anterior significa que se mantienen vigentes las multas contra el pedalista colombiano:

Un período de cuatro años de inelegibilidad

Descalificación de todos los resultados obtenidos entre el 3 de mayo de 2022 y el 25 de julio de 2023

Multa equivalente al 70% de los ingresos brutos procedentes del ciclismo en 2022.

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¿Cuándo puede volver a competir Miguel Ángel López?

Teniendo en cuenta la suspensión impuesta de cuatro años, Miguel Ángel López podrá volver a competir al más alto nivel desde el 25 de julio del 2027.

Frente a esta ratificación, la UCI publicó: “La UCI celebra la sentencia del Tribunal Federal. Dicha sentencia confirma que las sanciones previstas en el Reglamento Antidopaje de la UCI, incluidas las sanciones económicas, persiguen un objetivo legítimo en beneficio del ciclismo y pueden ser proporcionadas incluso cuando la cuantía implicada es significativa. La UCI reitera su determinación de proteger la integridad del ciclismo y garantizar una competencia justa”.

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