El día que Pogacar expresó su admiración por Nairo Quintana: “Alcanzarlo y superarlo me enorgullece”

Tadej Pogacar y Nairo Quintana se saludan durante la etapa 18 del Giro de Italia. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Nairo Quintana disputó este sábado su última competencia como ciclista profesional. En medio del reconocimiento de sus rivales y del mundo del ciclismo en general, el pedalista boyacense puso punto final a 17 años de carrera en el Giro de Emilia.

Nairo es considerado por muchos el mejor ciclista latinoamericano de la historia, gracias a sus títulos del Giro de Italia y de la Vuelta a España, a sus tres podios en el Tour de Francia y a sus más de 50 victorias en el profesionalismo.

Lo anterior le ha válido ganarse el respeto y aprecio de sus colegas, incluso de los mejores del mundo. Nairo vivió una emocionante rivalidad con el británico Christopher Froome durante varios años, el mejor del mundo en su momento. Si bien no pudo competir mano a mano con la gran figura de la actualidad, el esloveno Tadej Pogacar, este expresó su admiración y cariño por el colombiano.

Los elogios de Tadej Pogacar a Nairo Quintana

En el 2024, en la etapa 15 y a la postre reina del Giro de Italia, Pogacar le arrebató la victoria a Nairo Quintana en los últimos dos kilómetros. Al final, al cabo de 222 kilómetros, el esloveno se impuso por 29″ a Nairo en la línea de meta.

Al final de la victoria, Tadej Pogacar expresó su admiración por Nairo Quintana, revelando que era un cariño que venía de antes. “De niño lo veía, alcanzarlo y superarlo me enorgullece”, comentó.

Adicionalmente, confesó que sentía que en su momento demoraba mucho en soltar sus ataques: “Cuando veía ciclismo, siempre me enfadaba con Quintana porque siempre esperaba mucho para atacar. Hoy ha hecho una gran etapa, y Steinhauser, también ha rendido a un gran nivel”.

De igual manera, Nairo Quintana ha expresado su respeto y admiración por Tadej Pogacar en varias oportunidades, reconociendo que incluso en su época, el corredor esloveno habría marcado diferencia.

“En nuestros mejores años habría estado uno, incluso dos escalones por encima. Es el más fuerte en toda la historia del ciclismo competitivo”, reconoció el año pasado en Barranquilla, en la previa del Giro de Rigo.