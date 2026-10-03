Retiro de Nairo Quintana: este es el impresionante palmarés de su carrera (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images) / Antonio Baixauli

El ciclista colombiano Nairo Quintana anunció su retiro del ciclismo profesional. El pedalista boyacense realizó su última participación en el Giro de Emilia este sábado 3 de octubre. Una prueba que además guarda un significado especial en su historia, pues fue allí donde consiguió una de sus primeras grandes victorias del 2012.

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El inicio de Nairo

“Naironman” comenzó a construir su carrera internacional desde las categorías juveniles. En 2010 ganó el Tour de l’Avenir, una de las competencias más importantes para los jóvenes del ciclismo, antes de dar el salto definitivo al profesionalismo.

En 2012, ya con Movistar Team, consiguió sus primeros grandes resultados en Europa: ganó la Vuelta a Murcia, la Route du Sud y el Giro dell’Emilia, además de una etapa del Critérium du Dauphiné.

En 2013 llegó una de las actuaciones que cambió su carrera. En su primer Tour de Francia, Quintana terminó segundo en la clasificación general, ganó la clasificación de la montaña y se quedó con el maillot de mejor joven. También consiguió una victoria de etapa.

Ese resultado convirtió al colombiano con apenas 23 años, en uno de los principales nombres del ciclismo mundial. En ese mismo año ganó la Vuelta al País Vasco y la Vuelta a Burgos.

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El Giro de Italia y la primera grande

En 2014 llegó el primer gran título de su carrera. Nairo se consagró campeón del Giro de Italia, convirtiéndose en el primer colombiano y latinoamericano en ganar la carrera italiana.

Durante aquella edición también ganó dos etapas y se convirtió en el dueño de la Maglia rosa. Ese año además volvió a conquistar la Vuelta a Burgos y ganó el Tour de San Luis.

En 2015 volvió a subir al podio del Tour de Francia. Quintana terminó segundo, detrás de Chris Froome, y ese mismo año consiguió su primer título de la Tirreno-Adriático.

Un año después llegó otra temporada histórica. En 2016 ganó la Volta a Catalunya, el Tour de Romandía, la Route du Sud y la Vuelta a España. Además, terminó tercero en el Tour de Francia, completando una temporada en la que consiguió podio en dos Grandes Vueltas.

La huella de Nairo en las 3 más grandes

Uno de los principales registros de su carrera fueron sus seis podios en las tres Grandes Vueltas.

Giro de Italia 2014 - Ganador

Tour de Francia 2013 - Segundo lugar

Tour de Francia 2015 - Segundo lugar

Vuelta a España 2016 - Ganador

Tour de Francia 2016 - Tercer lugar

Giro de Italia 2017 - Segundo lugar

En 2026, durante su última temporada profesional, Nairo volvió a levantar los brazos. Ganó la Vuelta a Asturias, su primera victoria en cuatro años.

Nairo Quintana terminó con 52 victorias profesionales, dos Grandes Vueltas, seis podios en las tres carreras grandes y triunfos de etapas en Giro, Tour y Vuelta.