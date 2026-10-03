Prensa internacional reacciona al retiro de Nairo Quintana: “El ciclista más grande de Sudamérica”. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Y un día terminó la leyenda. Este sábado 3 de octubre, Nairo Quintana se despedió del ciclismo profesional, luego de haber disputado su última gran carrera en territoro europeo: el Giro de Emilia 2026.

REVIVA ACÁ LA ÚLTIMA CARRERA EN EL PROFESIONALISMO DE NAIRO QUITANA

Con la dorsal 81 y una bicicleta que conmemoraba sus grandes gestas en este deporte, el boyacense le puso punto final a una carrera que constó de 17 temporadas plagadas de éxitos.

Y la despedida estuvo a la altura: todos los pedalistas del Giro levantaron sus bicicletas y armaron un extenso pasillo para conmemorar a la leyenda sudamericana. Aplausos y vitoreos regocijaron al nacido en Cómbita, quien logró llegar a lo más alto del ciclismo.

La prensa internacional reacciona al retiro de Nairo Quintana

Como era de esperarse, medios de todo el mundo registraron lo que fue la última aparición de Nairo Quintana en la élite del ciclismo. Países como Francia, España, Portugal, Inglaterra e incluso Dinamarca le dedicaron unas palabras el legendario deportista.

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Pero los elogios no solo quedaron en los medios de comunicación, equipos y competiciones recordaron las gestas del boyacense a lo largo de estos años.

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