Prensa internacional reacciona al retiro de Nairo Quintana: “El ciclista más grande de Sudamérica”
El pedalista colombiano afrontó en el Giro de Emilia la última competición de su carrera deportiva.
Y un día terminó la leyenda. Este sábado 3 de octubre, Nairo Quintana se despedió del ciclismo profesional, luego de haber disputado su última gran carrera en territoro europeo: el Giro de Emilia 2026.
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Con la dorsal 81 y una bicicleta que conmemoraba sus grandes gestas en este deporte, el boyacense le puso punto final a una carrera que constó de 17 temporadas plagadas de éxitos.
Y la despedida estuvo a la altura: todos los pedalistas del Giro levantaron sus bicicletas y armaron un extenso pasillo para conmemorar a la leyenda sudamericana. Aplausos y vitoreos regocijaron al nacido en Cómbita, quien logró llegar a lo más alto del ciclismo.
La prensa internacional reacciona al retiro de Nairo Quintana
Como era de esperarse, medios de todo el mundo registraron lo que fue la última aparición de Nairo Quintana en la élite del ciclismo. Países como Francia, España, Portugal, Inglaterra e incluso Dinamarca le dedicaron unas palabras el legendario deportista.
- Diario AS: Nairo Quintana ofrece su última galopada
- France24: Nairo Quintana, referente colombiano de la alta montaña
- Eurosport: No llores porque acabó, sonríe porque sucedió
- L’Equipe: El pelotón rinde homenaje a Nairo Quintana
- ESPN: ¡Gracias Nairoman!
- Forbes: Cambió la historia del ciclismo colombiano
- Le Parisien: Se ha respetado la tradición
- Prestiglisten (Dinamarca): Un ciclista enorme y el más grande que ha surgido en Sudamérica
- Portuguese Cycling Magazine: ‘Nairoman’ se despide del pelotón internacional
- Teledeportes: Un excepcional ciclista que hizo grande a su país
- Domestique: Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional, qué carrera ha tenido
- Marca: El escalador que devolvió la grandeza al ciclismo colombiano
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Pero los elogios no solo quedaron en los medios de comunicación, equipos y competiciones recordaron las gestas del boyacense a lo largo de estos años.
- Movistar Team: La última carrera de una leyenda del ciclismo. La última carrera de Nairo Quintana
- Giro de Emilia: Una carrera que cambió para siempre la forma en que se contaba y experimentaba el ciclismo colombiano en Europa
- Vuelta a Asturias: De azul en Oviedo. Una imagen para la historia. Gracias por tanto, Nairo
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...