Giro de Emilia 2026: siga EN VIVO a Nairo Quintana en su última carrera como profesional (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El ciclista colombiano disputará este sábado su última competencia como profesional.

Llegó el momento del adiós para Nairo Quintana. El ciclista boyacense disputará este sábado 3 de octubre el Giro dell’Emilia, competencia que marcará oficialmente el cierre de su carrera profesional después de 17 años en el pelotón internacional.

El colombiano volverá a vestir la camiseta del Movistar Team para afrontar una jornada especialmente significativa, pues fue en esta misma competencia donde consiguió una de sus primeras grandes victorias internacionales.

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La edición 2026 tendrá un recorrido de 197,9 kilómetros, con salida inédita desde Ferrara y llegada en el tradicional Santuario de San Luca, en Bolonia. El trazado incluye varios ascensos antes del exigente cierre, con cinco pasos por San Luca y rampas que alcanzan el 20 %.

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