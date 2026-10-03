🔴 Giro de Emilia 2026: siga EN VIVO a Nairo Quintana en su última carrera como profesional
El ciclista colombiano disputará este sábado su última competencia como profesional.
Llegó el momento del adiós para Nairo Quintana. El ciclista boyacense disputará este sábado 3 de octubre el Giro dell’Emilia, competencia que marcará oficialmente el cierre de su carrera profesional después de 17 años en el pelotón internacional.
El colombiano volverá a vestir la camiseta del Movistar Team para afrontar una jornada especialmente significativa, pues fue en esta misma competencia donde consiguió una de sus primeras grandes victorias internacionales.
Le puede interesar: Colombia pierde frente a Paraguay en su segundo amistoso internacional: Resumen y goles del partido
La edición 2026 tendrá un recorrido de 197,9 kilómetros, con salida inédita desde Ferrara y llegada en el tradicional Santuario de San Luca, en Bolonia. El trazado incluye varios ascensos antes del exigente cierre, con cinco pasos por San Luca y rampas que alcanzan el 20 %.
Siga acá el MINUTO a MINUTO del Giro de Emilia y la última carrera de Nairo Quintana
El pelotón a menos del minuto
La diferencia baja del minuto entre el pelotón y los lideres es de 57" segundos
Sobreviven 6 corredores
Diego Pablo Sevilla no pudo sostener el ritmo y se quedó de la fuga.
Así es la Bicicleta de Nairo
La fuga a pocos segundos del pelotón
El grupo de arriba ya sobrepasó el último pico. Diego Sevilla parece quedarse ante el ritmo que impone la cabeza de carrera. Los corredores ya emprenden dirección al casco urbano de Bolonia. La fuga ya está a solo 45 segundos
Inicia otro ascenso
Los corredores ya emprenden camino al Salita di Via Belvedere, puerto de montaña que dará la bienvenida al epílogo de la carrera.
Nairo se mantiene en el pelotón
Se espera que la fuga será cazada en cualquier momento, ya que se recortan distancias a 1:25. Nairo Quintana llega motivado en el pelotón con ganas de firmar su última competencia con un gran resultado.
El pelotón recorta distancia
Ya el pelotón está a menos de dos minutos sobre la fuga. Tomasso Nencini fue capturado por el denso lote que va al acecho de la cabeza de carrera. Quedan siete hombres en la escapada.
El pelotón se separa
2´10" entre la fuga y el pelotón integrado por todos los favoritos. Cabe recordar que Brandon McNulty, recién proclamado campeón del mundo, es uno de los animadores del certamen en suelo italiano.
Empieza el ascenso
Subida al pico de Loiano (6.6 km al 5.7%). No hay avances significativos en la punta, mientras que el pelotón está expectante de cara al desenlace de la carrera de un día.
Bienvenidos al minuto a minuto de Giro de Emilia 2026 en la última carrera de Nairo Quintana