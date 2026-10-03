Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional: vea el emotivo homenaje en el Giro de Emilia. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

¡Se va un referente del ciclismo! Este sábado 3 de octubre, Nairo Quintana disputa su última carrera en el profesionalismo, se trata del Giro de Emilia 2026. El colombiano dice adiós en un deporte del que se supo consolidar como leyenda, no solo para Colombia o Sudamérica, sino para el mundo.

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Pues bien, previo al inicio de la jornada, el pelotón que participa en el Giro decidió darle un sentido homenaje al pedalista estrella del Movistar, luego de un brillar durante 17 temporadas como ciclista profesional.

Todos los participantes en la carrera que comenzó en Ferrara y acabará en Bolonia tras 197,9 kilómetros de recorrido hicieron un pasillo con sus bicicletas a Nairo, que, sonriente, cruzó el mismo agradeciendo a todos el cariño mostrado. Véalo acá:

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Nairo Quintana, que luce el dorsal 81 en esta última carrera, le pone fin a su dilatada y exitosa trayectoria, en la que entre otros logros, ha ganado el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016 y fue tercero en el Tour de Francia 2026, así como dos veces ha ganado la Tirreno-Adriático, y una la Volta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía.

El nacido en Cómbia, Boyacá, monta una bicicleta especial con detalles de su vida deportiva, con el rojo de la Vuelta, el rosa del Giro y una línea azul que recorre la parte superior y representa el camino que hacía con su bici desde su casa hasta la escuela cuando era pequeño.

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