Claudia Morales alerta grave estado del sector cultural en Pereira tras terremoto: “Está en el piso”

Desde su rol como gestora cultural y directora de la Feria del Libro de Pereira, la periodista y presentadora Claudia Morales detalló a Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio el preocupante estado en el que se encuentra el sector artístico y cultural en la capital de Risaralda tras las afectaciones de infraestructura por el terremoto.

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“Caminar por Pereira hoy resulta devastador; es como una ciudad después de un bombardeo. El centro es el que recoge la mayor parte de la actividad comercial y ves a toda la gente entristecida, sin empleo, con sus negocios cerrados; tienes que necesariamente sentir un dolor muy profundo”, lamentó la periodista.

¿Cuál es la situación del sector cultural en Pereira un mes después del terremoto?

Como representante del sector cultural y de la industria del libro, Claudia Morales relató las dificultades y carencias que hoy enfrentan autores, editoriales, expositores colectivos artísticos y agrupaciones musicales, entre otros actores en Pereira.

“Todo este sector está en el piso. No solamente porque han tenido que cerrar sus negocios, sino porque han tenido que despedir a sus empleados, porque no tienen en este momento el canal para poder sobrevivir, reabrir sus negocios y hacer de ellos su medio de vida como lo hacían hasta el 10 de agosto”, advirtió Morales.

En desarrollo.

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