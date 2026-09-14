Claudia Morales alerta grave estado del sector cultural en Pereira tras terremoto: “Está en el piso”
La reconocida periodista habló en Caracol Radio sobre las necesidades que enfrenta la capital de Risaralda transcurrido más de un mes del terremoto.
Claudia Morales alerta grave estado del sector cultural en Pereira tras terremoto: “Está en el piso”
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Desde su rol como gestora cultural y directora de la Feria del Libro de Pereira, la periodista y presentadora Claudia Morales detalló a Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio el preocupante estado en el que se encuentra el sector artístico y cultural en la capital de Risaralda tras las afectaciones de infraestructura por el terremoto.
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“Caminar por Pereira hoy resulta devastador; es como una ciudad después de un bombardeo. El centro es el que recoge la mayor parte de la actividad comercial y ves a toda la gente entristecida, sin empleo, con sus negocios cerrados; tienes que necesariamente sentir un dolor muy profundo”, lamentó la periodista.
¿Cuál es la situación del sector cultural en Pereira un mes después del terremoto?
Como representante del sector cultural y de la industria del libro, Claudia Morales relató las dificultades y carencias que hoy enfrentan autores, editoriales, expositores colectivos artísticos y agrupaciones musicales, entre otros actores en Pereira.
“Todo este sector está en el piso. No solamente porque han tenido que cerrar sus negocios, sino porque han tenido que despedir a sus empleados, porque no tienen en este momento el canal para poder sobrevivir, reabrir sus negocios y hacer de ellos su medio de vida como lo hacían hasta el 10 de agosto”, advirtió Morales.
En desarrollo.
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