Aerocivil confirmó ubicación de aeronave desaparecida en zona de alta montaña en Risaralda

La Aeronáutica Civil confirmó la localización precisa del sitio de impacto de una aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, que se accidentó en una zona montañosa de difícil acceso, en inmediaciones del Cerro Tatamá, entre los departamentos de Chocó y Risaralda.

La aeronave, perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, cubría la ruta entre el aeropuerto de Condoto y el aeropuerto de Guaymaral. El último contacto con la aeronave se registró a las 9:23 de la mañana, tras lo cual se activó la alerta y fue detectada la señal de su radiobaliza de emergencia, a unas 33 millas del VOR de Pereira.

A bordo viajaban cinco personas: cuatro mujeres integrantes del talento humano en salud y el piloto.

Las cuatro mujeres hacían parte de la misión médica de Colmédica y la Clínica El Country. Se trata de:

Perla Constanza Álvarez

Sandy García

María Guzmán

Yuliza Figueredo

El piloto fue identificado como Mehmet Cankaya.

La Aerocivil informó que el punto del accidente se encuentra aproximadamente a 9.000 pies de altitud, en una zona de alta montaña y de acceso complejo entre Chocó y Risaralda.

La ubicación fue establecida gracias, entre otras acciones, al trabajo de la Fuerza Aérea Colombiana, cuya tripulación, a bordo del helicóptero UH-60L FAC 4138 “Ángel”, realizó la búsqueda aérea que permitió identificar geográficamente el sitio.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en Medellín, se coordina la operación con participación de la Aerocivil, la FAC, el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC), el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP), la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, organismos de socorro, autoridades de Chocó y Risaralda, entre otras entidades.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, señaló que desde las 5:30 de la mañana se habían desplegado grupos de socorro y comunidades de la zona rural de Tadó para apoyar la búsqueda.

Ahora, los equipos especializados evalúan las condiciones meteorológicas y topográficas para determinar la ruta de ingreso más segura hasta el lugar del impacto.