¿Qué advertencia realizan en Armenia sobre locales comerciales desocupados por el sismo?

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Armenia

El caso reciente se presentó en un local comercial de la carrera 19 con calle 13 de la ciudad que fue altamente afectado por el terremoto y que registra riesgo de colapso por lo que tuvo que ser desocupado.

Al respecto, el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez, indicó que se registró un hurto en un local desocupado donde no se ha presentado el cierre por lo que dos habitantes de calle hurtaron algunos elementos.

Enfatizó que se han presentado casos de hurto en algunos sectores de la ciudad donde los inmuebles no cuentan con las medidas necesarias por lo que estas personas aprovechan para generar las acciones delincuenciales.

“se ha presentado algunos hechos de hurto en algunos sectores de la ciudad relacionados con algunos inmuebles que dejaron sin las seguridades necesarias. Por eso, personas en condición de calle y otras personas aprovechando esta situación ingresan y se llevan algunos elementos de estos lugares como rejas, metal y otros elementos que pueden reciclar”, manifestó.

Fue claro que la Policía del departamento ha dispuesto un operativo especial para lograr contener este tipo de situaciones en estos puntos de la capital quindiana.

Envío un llamado a los propietarios de estos establecimientos con el objetivo de que establezcan las medidas de seguridad para evitar que se generen estos hechos delictivos.

“Por eso que nuestra policía ha dispuesto unos operativos y presencian estos lugares, pero se hace una recomendación importante para cada uno de los dueños de estos inmuebles y es que aseguren, tengan las medidas de protección frente a estos inmuebles que fueron desalojados o que tienen alguna situación con ocasión del sismo que generen seguridad para ellos para que no siga sucediendo esto en nuestra ciudad”, dijo.

El funcionario invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa para lograr intervenir y contener el delito en la ciudad.