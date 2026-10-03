En el Quindío advierten sobre las enfermedades respiratorias en medio del cambio de clima

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Armenia

Y es que después de pasar de un intenso clima con las altas temperaturas, en los últimos días se registran fuertes lluvias acompañadas de vientos lo que desencadena en afectaciones de salud por los cambios climáticos.

La gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño reconoció la complejidad por las enfermedades respiratorias que afectan en gran manera a los niños.

Evidenció que el cambio de temperatura aumenta las virosis sobre todo en pediatría por lo que es allí donde cuentan con el mayor número de pacientes con las enfermedades respiratorias.

“Frente a las enfermedades respiratorias, por supuesto que el cambio de temperatura, el cambio climático y las fuertes lluvias de los últimos días exacerban sobre todo las virosis en pediatría”, manifestó.

Agregó: “Es allí donde tenemos el mayor número de pacientes con enfermedades respiratorias, con virosis, sobre todo llegan por cuadros de fiebres y demás”.

Llamó a padres de familia a extremar las medidas de cuidado con los niños entendiendo que es la población con mayor riesgo por dicha situación.

En cuanto a un niño con los síntomas considera lo ideal es portar el tapabocas, realizar el lavado constante de manos para evitar el contagio y posterior propagación del virus.

Del mismo modo, la funcionaria indicó que las urgencias es la puerta de entrada de todos los servicios de la institución y actualmente la complejidad es que no pueden trasladar a los pacientes tan rápidamente a las áreas de hospitalización lo que genera la congestión.

“El servicio de urgencias es nuestra puerta de entrada de todos los servicios en la institución. Cuando un paciente llega al servicio de urgencias hay dos rutas, una que lo atiendan y le den salida para su casa o la segunda que lo dejen hospitalizado. Digamos que en hospitalización es donde rápidamente estamos retornando a las 200 camas, pero esto nos causa un cuello de botella en el servicio de urgencias porque ya no podemos trasladar tan rápidamente los pacientes a las áreas de hospitalización”, destacó.