Pablo Repetto sobre agresión a Daniel Torres: “Esas cosas no deberían pasar, es lamentable”

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, se refirió a lo sucedido con Daniel Torres, volante del equipo que fue agredido con una moneda por un hincha del Medellín, en la victoria del cuadro capitalino 0-1 ante el Poderoso.

Repetto lamentó lo que sucedió y pidió que se tomen medidas a futuro, teniendo en cuenta que es un hecho que podría sucederle a cualquier otro jugador o a cualquier protagonista del fútbol.

Sobre lo sucedido, comentó: “Le tiraron un proyectil, creo que una moneda que lo cortó, por suerte no le pegó en la vista. Esas cosas no deberían pasar, es lamentable, no pasó a mayores, fue una herida importante, no sé si le van a dar puntos ahora, lo estaban curando”.

“Quizás fue una persona sola contra todo el estadio, un desadapto que pueda generar esto, espero que la gente no se contagie. Daniel jugó muchos años acá y hoy le toca defender otra camiseta, como le pasó a Daniel le puede pasar a cualquiera, yo estaba cerca también, es lamentable”, añadió al respecto.

Sobre este tema, concluyó: “ojalá que se tomen medidas para cortar todo esto, yo no soy el que va a decir qué medidas tomar, pero que se corte todo esto, no le hace bien a nadie, sobre todo a la imagen de todo el fútbol colombiano”.

Balance del partido

Santa Fe se impuso 0-1 gracias a la anotación de Víctor Moreno en la recta final del encuentro. Con la victoria, el equipo bogotano llegó a 22 puntos y se ubicó parcialmente en la quinta posición del campeonato.

Sobre lo que corrigió en su equipo para la etapa complementaria, explcó: “Una de las cosas que hablamos en el entretiempo era ajustar la banda derecha, porque estábamos descoordinados con Helibelton (Palacios) y ellos recibían con los extremos, en alguna ocasión puntual cuando se tiraba Martegani, nos recibían con pelota dominada, nos encaraban y nos inquietaron”.

Repetto agregó: “Independientemente que hay un par de remates de afuera y una jugada de peligro, lo mejoramos para el segundo tiempo, creo que estuvimos más cortos y creo que defendimos bien, independientemente que ellos tuvieron alguna posibilidad, normal de todos los partidos”.

“Después vino el gol que llegó por la vía que pensamos que no iba a llegar. Habíamos tenido sensación que podíamos hacer el gol de otra forma, es válido, ellos tuvieron alguna también que nos pudieron haber concretado de pelota quieta, es una parte del juego que hay que aprovechar, creo que la aprovechamos y de forma merecida ganamos un partido complicado”, concluyó.