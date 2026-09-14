Alberto Gamero da un parte médico de Samuel Martín y explica por qué reemplazo a Stiven Barreiro

Millonarios venció como visitante 1-2 al Cúcuta Deportivo, resultado que le permitió llegar a 16 puntos y reencontrarse con la victoria luego de tres juegos sin hacerlo. Este es el primer triunfo del equipo bajo el segundo ciclo de Alberto Gamero.

El entrenador samario se refirió, al final del encuentro, a la situación médica de Samuel Martín, reemplazado por un fuerte codazo que le propinó Kevin Tamayo, al cambio de Stiven Barreiro en el cierre del partido y, claramente, al triunfo en el General Santander, entre otras cosas.

Parte médico de Samuel Martín

Durante el primer tiempo, el equipo sufrió la baja de Martín, lateral derecho que se encuentra reemplazando al lesionado Jhomier Guerrero. El jugador debió ser retirado en ambulancia a raiz de un golpe en la cabeza.

“El médico iba para la clínica. Fue una conmoción cerebral. Le iban a hacer exámenes, Dios quiera que no sea nada grave, pero vi bastante mal a Martín”, comentó sobre el estado del joven lateral de 20 años.

¿Por qué se dio el cambio de Stiven Barreiro?

En el cierre del partido, cuando el equipo azul ganaba 0-1, Gamero sustituyó a Stiven Barreiro y envió al terreno de juego a Andrés Llinás. Minutos más tarde cayó el empate del Cúcuta, en un centro al área donde Gustavo Torres se impuso a todos en el juego aéreo, incluido el arquero argentino Javier Burrai.

Sobre la modificación, el DT samario mencionó: “A veces en los equipos son más importantes los cambios que los que están jugando. Los cambios uno los hace para mejorar y los que entraron lo hicieron a la perfección, a lo que uno quería, en la misma dinámica que traía el equipo. El cambio de Barreiro fue de cansancio, él se sentía muy agotado y se va a recuperar pronto. Hicimos dos cambios para seguir sosteniendo el equipo que fueron los de Contreras y Ruiz. El cambio de Valencia fue para cerrar el partido, que jugará de carrilero, centralizar a Banguero y jugar con tres centrales. Cerramos bien el partido con un 5-4-1”.

Balance del triunfo

Sobre el triunfo, Alberto Gamero resaltó que el juego salió tal y como lo habían estudiado, destacando que los tres puntos son fundamentales para que el equipo pueda acomodarse al interior de los ocho.

“Necesitábamos esta victoria. Enfrentamos a un rival aguerrido, que salió a buscar la victoria. En lo poquito que trabajamos, prácticamente en el tablero, hicimos observaciones que planteó Cúcuta, había que saber controlar la mitad de la cancha y sabíamos que por fuera podíamos hacer daño. Terminamos sufriendo, pero es normal; Cúcuta, con el 2-1 en contra, va a buscar el empate y se vuelca al ataque. Los últimos minutos fueron a la olla y nos defendimos bien. Este triunfo lo necesitábamos para posicionarnos mejor en la tabla y seguir en la lucha en busca de meternos en los ocho”, destacó.