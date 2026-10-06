Liga colombiana 2026-II: Cayó el noveno director técnico en lo corrido del semestre

Nueve entrenadores han dejado su cargo en lo que va de la Liga colombiana / Colprensa.

El samario Arturo Reyes se convirtió en el noveno director técnico que deja su cargo en lo corrido del presente campeonato del fútbol colombiano. El samario salió del Deportivo Pereira tras la goleada 4-0 a manos del Cúcuta Deportivo.

“De común acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo laboral con el profesor Arturo Reyes y su cuerpo técnico. El club agradece al profesor Arturo y a todo su equipo de trabajo por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante su tiempo al frente de la institución, así como por el trabajo realizado en cada jornada defendiendo nuestros colores”, informa el comunicado del club Matecaña.

En el presente campeonato, Pereira figura penúltimo con 8 puntos, producto de un triunfo, cinco empates y cinco derrotas en 11 compromisos disputados, para un rendimiento del 24.24%, prácticamente eliminado de los cuadrangulares finales.

En general, Reyes dirigió 35 partidos entre Liga y Copa Colombia, con un saldo de cuatro victorias, 14 empates y 17 derotas, para un rendimiento general de apenas el 27.6%. En el 2027 el club estaría comprometido seriamente en la tabla del descenso.

Deportivo Pereira no precisó quién estará a cargo del equipo tras la destitución del entrenador Arturo Reyes. El próximo partido el equipo Matecaña será el próximo sábado ante el Deportivo Cali.

Nueve entrenadores han dejado su cargo

En lo corrido del presente campeonato, nueve entrenadores han salido de su cargo: Richard Páez (Cúcuta), Jonathan Risueño (Pasto), Camilo Ayala (Alianza FC), Alfredo Arias (Junior), Fabian Bustos (Millonarios), Hernán Darío Herrera (Once Caldas), Hubert Bodhert (Jaguares), Sebastián Oliveros (Tolima) y Arturo Reyes (Pereira).