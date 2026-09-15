El Gaula capturó a dos presuntos delincuentes que estarían al servicio de las disidencias en Cauca

Capturados por el Gaula Militar en el Cauca. Crédito: Gaula Militar.

Popayán - Cauca

Golpe a las redes de apoyo a las disidencias de las Farc en el Cauca. Fueron capturados dos sujetos señalados de generar temor y zozobra en la vía Panamericana al sur de la región a través del hurto de pasajeros y presuntas actividades relacionadas con la extorsión.

El Gaula Militar señaló que se trata de integrantes de la banda delincuencial ‘Los Piratas del Asfalto’, estructura que estaría “articulada con el grupo armado ilegal ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc”.

La captura se registró en la ciudad de Popayán en coordinación y apoyo con la Sijín y el CTI.

Las investigaciones apuntan que los detenidos ejecutaban hurtos a viajeros sobre la vía Panamericana, en el tramo entre Popayán y Rosas, además de gestionar comercio ilegal de oro y moneda falsa.

El reporte del Gaula da cuenta que, al parecer, la red también “empleaba plataformas digitales para atraer víctimas y concretar presuntos secuestros extorsivos”.

En el procedimiento se incautaron dos armas de fuego, munición, 13 celulares, una tableta, indumentaria militar y cinco millones de pesos en efectivo.

Las autoridades destacaron que el operativo golpea la logística criminal de las disidencias de las Farc que se financian indirectamente de las estructuras que operan en los corredores viales del departamento caucano.