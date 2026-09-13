Autoridades buscan a los responsables de asesinar a un patrullero de la Policía en Timbiquí, Cauca

Timbiquí - Cauca

No para la violencia en el Cauca. En las últimas horas asesinaron a un patrullero de la Policía Nacional en las afueras de la estación en el municipio de Timbiquí, costa pacífica caucana.

El ataque se registró en pleno casco urbano de la localidad. Los hechos tuvieron lugar cuando el patrullero José David Ahumada Mendoza de 28 años fue atacado con arma de fuego por un desconocido mientras prestaba guardia en las instalaciones policiales.

El alcalde municipal, Kilian Cuero rechazó el suceso violento y afirmó que la situación rompe la relativa calma en esta zona del pacífico caucano, “genera temor y zozobra en la comunidad y enciente las alarmas de las autoridades locales”.

Para el mandatario, este tipo hechos no habían ocurrido en Timbiquí, “aún en la guerra más cruda y dura que ha habido en el pacífico, nunca habíamos tenido un hecho de sicariato. Esto nos tiene preocupados”.

La Policía Nacional rechazó el suceso violento, envió un mensaje de solidaridad a la familia y allegados del uniformado, además afirmó que “dispuso de un equipo de inteligencia e investigación criminal para identificar, capturar y poner a disposición de las autoridades judiciales al responsable”.

En las próximas horas se realizará un consejo de seguridad con todas las autoridades en Timbiquí, incluida una comisión del Departamento de Policía Cauca para analizar la situación.

En esta zona del pacífico caucano hay presencia de estructuras armadas ilegales que se disputan las rentas de las economías ilícitas.