El Ejército destruyó explosivos evitando afectaciones para más de 20 estudiantes en el Cauca

Cajibío - Cauca

El Ejército ubicó y destruyó dos explosivos de alto poder en Cajibío, Cauca. Los artefactos habían sido instalados en la escuela La Palma, del corregimiento de Ortega, y ponían en riesgo directo a 25 menores que hacen parte de la institución educativa.

Las tropas denunciaron que las cargas habrían sido sembradas por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Mordisco’.

“Estaban ubicados en un lugar frecuentado diariamente por 25 niños que asisten a la escuela, que permanecen en la institución durante la jornada escolar y utilizan las instalaciones para la jornada académica y descanso”, dijo el Ejército.

Hasta la zona llegaron unidades del Batallón de Infantería Liviana Número Siete de la Brigada 29, que activaron todos los protocolos correspondientes y lograron controlar la amenaza después de tres horas de trabajo técnico que permitió la destrucción controlada.

El comandante de pelotón de este batallón, subteniente Brayner Andrés Zambrano, explicó que tras la operación se “evitó que estos elementos fueran utilizados para perpetrar una acción terrorista contra la población civil”.

También mencionó que las tropas continúan desplegadas en el corregimiento de Ortega, Cajibío, para frustrar las acciones terroristas de los grupos armados ilegales.

El Ejército Nacional rechazó la instalación de artefactos explosivos en los espacios destinados a la educación y protección de los menores de edad e hizo un llamado a organismos defensores de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario a intervenir.