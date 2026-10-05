Detonación de un explosivo en Suárez, Cauca tiene afectados a más de 4 mil personas

Suárez - Cauca

La detonación de un artefacto explosivo instalado en una alcantarilla sobre la vía que comunica a Suárez con el sector de La Betulia, en el norte del Cauca, mantiene incomunicadas a más de cuatro mil personas.

De acuerdo con la información preliminar, el artefacto se activó y causó daños en la infraestructura vial, lo que obligó a suspender el tránsito en la carretera que comunica los sectores de El Amparo, La Betulia, Los Robles, Bellavista y Agua Clara Canelar, y que permite el acceso hacia la zona de influencia de la represa La Salvajina.

El hecho, registrado cerca de la base militar de Los Pinos, no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales.

En este territorio opera la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

La comunidad solicitó la presencia de los organismos de seguridad para verificar la vía y descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

Versiones de la población dan cuenta de que la obra afectada fue entregada en 2017. Comprende 11 kilómetros de placa huella, en los que se invirtieron más de 20 mil millones de pesos.

También señalaron su preocupación ante la posible presencia de más artefactos explosivos que podrían poner en riesgo la vida y la integridad de los civiles.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre los hechos.