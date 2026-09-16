El Ejército destruyó siete unidades de producción minera de las disidencias de las Farc en el Cauca. Foto: Ejército

El Ejército Nacional confirmó un golpe a la minería ilegal en el Cauca. En zona rural de López de Micay, costa pacífica, las tropas de la Brigada 29 destruyeron siete unidades de extracción ilícita de oro con las que las disidencias de las Farc fortalecían capacidades logísticas para perpetrar actos criminales.

El comandante de la Brigada 29, general Diego Jaramillo, explicó que con los complejos de extracción se lucraba a la estructura Carlos Patiño en más de cinco mil millones de pesos.

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“Eran una fuente de recursos para utilizada por los grupos armados para fortalecer sus actividades criminales”, dijo el oficial.

En el lugar, se inutilizó un motor industrial, cinco canecas que contenían 2750 galones de insumos utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

El oficial resaltó que la ubicación y destrucción se logró mediante labores de inteligencia militar y el despliegue de unidades especiales en esta zona estratégica del Cauca que “impacta una de las principales rentas ilícitas de las disidencias de las Farc”.