Alias “Ramón”, uno de los más buscados de Caquetá, fue capturado en el norte del Cauca

Santander de Quilichao

Alias “Ramón”, uno de los más buscados del departamento de Caquetá, fue capturado en el municipio de Santander de Quilichao durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.

El capturado fue identificado como Ramón Elías Bedoya Salazar, quien era requerido mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades, alias “Ramón” aparecía en el cartel de los más buscados de Caquetá por su presunta relación con actividades de narcotráfico en ese departamento.

Además, tenía anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y enriquecimiento ilícito.

Las autoridades señalaron que el capturado era considerado un objetivo prioritario dentro de las investigaciones adelantadas contra estructuras dedicadas al narcotráfico en esa región del país.

La captura fue realizada por unidades de la SIJIN, en coordinación con investigadores del CTI de la Fiscalía y uniformados del Gaula Militar.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia, con funciones de control de garantías, mediante una decisión adoptada el 18 de septiembre de 2025.

Tras su captura, quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente.