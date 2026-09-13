Combates entre en grupos armados ilegales pusieron en riesgo a la población de Páez, Cauca

Páez - Cauca

De nuevos hubo combates entre grupos armados ilegales en el Cauca. Las confrontaciones pusieron en riesgo a la población civil del municipio de Páez que denunció riesgos para su vida y afectaciones a viviendas y animales.

Los enfrentamientos entre el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y el ELN se prolongaron por más de una hora en vereda San Vicente de Togoima generando temor y zozobra en el resguardo del mismo nombre.

El alcalde local, Hugo Javier Muñoz explicó que según los testimonios de las comunidades, los disparos en la zona alta además de poner en riesgo la vida de la población, dejaron daños en viviendas, redes de agua potable y la muerte de semovientes.

El mandatario resaltó que este tipo de hechos “pone en riesgo de la vida de la población” en una guerra que es “absurda y extraña para la comunidad”.

Como líder de la administración municipal, Muñoz rechazó las acciones violentas “donde siempre los más afectados son los civiles”.

Ante la magnitud de las confrontaciones bélicas, la guardia indígena realizó recorridos de verificación en el área para verificar el grado de las afectaciones.

Entretanto, se activaron las rutas de atención a las familias afectadas luego de la realización de un consejo extraordinario de seguridad con el Ejército, la Policía y la Personería local.

Las autoridades exigieron a los actores armados respeto por la vida de las comunidades y los territorios ancestrales y dejar por fuera de las confrontaciones a la población civil.