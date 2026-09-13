“Sometimos 41 narcoterroristas de ‘Mordisco’ en 2026 en Cañón del Micay, Cauca”: Ejército Nacional

En el mismo periodo del año el Ejército logró la recuperación de 9 menores de edad que ingresaron al proceso de restablecimiento de derechos. Crédito: Ejército Nacional.

Cañón del Micay - Cauca

Entregan balance de afectaciones a las disidencias en el Cauca. 41 integrantes de las estructuras de alias ‘Iván Mordisco’ se sometieron al Ejército durante las operaciones desarrolladas en el Cañón del Micay, Cauca, en lo corrido del 2026. Además, nueve menores de edad fueron recuperados.

Los subversivos pertenecían a la estructura Carlos Patiño cuyas estregas fueron posibles en los últimos ocho meses en actividades enmarcadas en la Operación Perseo con la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, coronel Jesús María Garzón explicó que con el despliegue operacional en el Cañón del Micay se busca reducir la capacidad criminal de la estructura Carlos Patiño que por años ha sembrado terror en el territorio.

El oficial destacó que la Fuerza Pública continúa generando nuevas oportunidades de vida a “estas personas que deciden volver a la legalidad”.

Agregó que a través de operaciones de inteligencia y de la puesta en marcha de capacidades especiales, como el perifoneo aéreo se logró el sometimiento de los subversivos.

La Tercera División resaltó que, en el último fin de semana, tres integrantes del grupo armado ilegal abandonaron la organización y tres menores fueron recuperados.

Los implicados se entregaron con armamento y municiones.

Las autoridades activaron las rutas institucionales para garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos de los menores.