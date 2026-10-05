Tres muertos dejó la reciente masacre en el norte del Cauca

Santander de Quilichao - Cauca

Nueva masacre en el norte del Cauca dejó tres personas muertas. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, con este caso ya son 96 las masacres registradas este año en Colombia y 14 en el Cauca.

Información preliminar da cuenta de que las tres personas fueron asesinadas durante un ataque armado registrado en un establecimiento público del perímetro urbano de Santander de Quilichao.

“Sujetos ingresaron y dispararon de manera indiscriminada contra las personas presentes, causando la muerte de tres de ellas”, explicó Indepaz.

Leonardo González, director del instituto, señaló que en el Cauca ya son 14 masacres en lo corrido del año, con al menos 68 víctimas.

González recalcó que este tipo de hechos no son casos aislados. “El norte del Cauca continúa atravesando por disputas armadas, economías ilícitas y distintas formas de control sobre los territorios y las comunidades.”

En el norte del departamento tienen presencia las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, además de bandas de carácter local.

La Defensoría del Pueblo ha identificado estos riesgos a través de sus alertas tempranas. Una de ellas incluye a Santander de Quilichao y señala riesgos para la población civil asociados con la presencia y confrontación de grupos armados no estatales.

Las víctimas aún no han sido identificadas. Los organismos judiciales iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables.