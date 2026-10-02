Creciente del río Saija afectó a más de 100 familias en zona rural de Timbiquí, Cauca

La creciente del río Saija afectó a más de 100 familias en la vereda Soledad del Yantín, zona rural de Timbiquí, Cauca, luego del aumento del nivel del afluente provocado por las lluvias que continúan en esta zona del Pacífico caucano.

De acuerdo con la información entregada desde la comunidad, nueve viviendas resultaron afectadas. Cinco presentan pérdida total y otras cuatro tienen daños estructurales que impiden que sean habitadas. Las aguas también alcanzaron establecimientos comerciales, cultivos de pancoger y equipos utilizados para actividades de minería artesanal.

El sacerdote Ariel Viafara, párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima de Timbiquí, hizo un llamado a la solidaridad. “Toda la gente de Yantin quedó damnificada. Afectados con el pan coger, con equipos de trabajo, de minería artesanal, gente que ha perdido sus tiendas y demás”.

La emergencia continúa debido a las condiciones climáticas y las dificultades de acceso para los organismos de socorro. Ante esta situación, los propios habitantes de la zona alta del río Saija han apoyado las primeras labores de evacuación y atención de las familias damnificadas.

La comunidad solicita a la Alcaldía de Timbiquí, la Gobernación del Cauca y el Gobierno Nacional el envío de ayudas humanitarias, así como una evaluación de las condiciones de riesgo y de las pérdidas ocasionadas por la creciente.