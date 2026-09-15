El Águila Descalza celebra los 40 años de “País paisa” con gira nacional e internacional este 2026

En 2026, El Águila Descalza, compañía de teatro, celebra los 40 años de “País paisa”, la emblemática obra que cambió para siempre la historia del teatro colombiano y que ha batido récords de asistencia y permanencia en cartelera, convocando a millones de espectadores en Colombia y el exterior. Como parte de esta celebración, “País paisa” emprende una gira nacional e internacional que permitirá reencontrarse con una obra que ha trascendido generaciones y que continúa siendo un símbolo de identidad cultural.

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Estrenada en 1986, “País paisa” se ha consolidado como un verdadero mapa de identidad que retrata, con humor y picardía, el tránsito del mundo rural al urbano a través de personajes populares que reflejan la esencia de un pueblo que se mira en el espejo de sus propias contradicciones.

¿De qué trata la obra?

En entrevista con Caracol Radio, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre indicaron que esta obra: “Esto es algo que no tiene par en Colombia, nos da mucha satisfacción porque es la comprobación de que la obra todavía sigue moviendo fibras muy íntimas, divirtiendo muchísimo al público y contándonos un poco de quienes hemos sido, quiénes somos y quiénes no queremos ser”, dijo Cristina Toro.

“País paisa” será también un homenaje a la vida de Lucía Velásquez de Aguirre, madre de Carlos Mario Aguirre, quien inspiró al inolvidable personaje de doña Jesusita Restrepo. Este personaje encarna el arquetipo de la madre antioqueña, esa figura que, con sus regaños, dichos, ternuras y contradicciones, “se parece a la mamá de todos” y habita en la memoria afectiva de varias generaciones.

Esta versión de los 40 años contará, además, con cuatro canciones originales de Cristina Toro, con arreglos del maestro Juan David Osorio y la dirección musical del maestro Díver Higuita, que enriquecerán la experiencia escénica y musical de la obra, reforzando su carácter festivo, entrañable y profundamente colombiano.

Durante cuatro décadas, “País paisa” no solo ha divertido a públicos de todas las edades, sino que se ha convertido en una pieza clave para entender la idiosincrasia colombiana y su transformación social y cultural. Su permanencia en la cartelera y la respuesta del público la han posicionado como una de las obras más entrañables y representativas del teatro colombiano contemporáneo.

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Gira nacional e internacional:

La gira nacional e internacional de los 40 años incluirá presentaciones en las principales ciudades de Colombia y funciones especiales en el exterior, que se anunciarán próximamente. El público tendrá la oportunidad de reencontrarse con los personajes que marcaron una época y de descubrir, o redescubrir, cómo el humor ha sido una de las formas más poderosas de narrar la historia cotidiana del país.

¿Cuándo y dónde?

En Bogotá, el público podrá disfrutar de esta obra en el Teatro Astor Plaza, con funciones de jueves a sábado, del 17 al 26 de septiembre, a las 8:00 p. m.

Durante el mes de octubre y noviembre estarán en Medellín y después irán a Estados Unidos.

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