Subsidio de arriendo en Bogotá 2026 por más de $1 millón: fechas, requisitos y quiénes aplican

El subsidio de arriendo temporal en Bogotá ha permitido que los ciudadanos que hacen parte de hogares de bajos ingresos puedan acceder a vivienda.

Con esta herramienta, la Secretaría Distrital del Hábitat busca aliviar el gasto mensual en arriendo mientras las familias pueden avanzar hacia la adquisición de vivienda propia o superan una situación de vulnerabilidad.

¿Qué es el subsidio de arriendo y cuánto entrega?

Según la Alcaldía de Bogotá, el subsidio de arriendo temporal es un auxilio financiero entregado a los hogares que no cuentan con vivienda propia y que destinan una parte importante de sus ingresos al pago del arriendo.

La convocatoria estará habilitada entre el 6 y el 8 de octubre. El Distrito anunció jornadas de acompañamiento presencial en la sede de la Secretaría de Hábitat de Bogotá ubicada en la calle 52 # 13 - 64, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, solo en los días anteriormente mencionados.

El subsidio se entrega de manera mensual durante un término de seis meses, de conformidad con lo establecido en la Resolución 224 de 2025 y su modificación No. 456 de 2026.

El valor del subsidio será de hasta 0.62 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), que para la vigencia 2026 corresponde a un valor de hasta $1.085.561, al momento de la asignación.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de arriendo en Bogotá?

La Secretaría Distrital del Hábitat ha establecido que este subsidio está dirigido principalmente a hogares en condición de vulnerabilidad o con dificultades para acceder a vivienda formal. Los grupos poblacionales para los que fue creado el programa son:

Mujeres con violencia intrafamiliar o riesgo de feminicidio Víctimas del conflicto armado. Víctimas de emergencias o desastres ocurridos en los últimos 5 años. Adulto mayor Recuperadores de residuos reciclables inscritos en el RURO de la UAESP. Grupos étnicos.

¿A quiénes les dan prioridad para entregar el subsidio de arriendo?

También hay algunos perfiles priorizados para acceder al subsidio de arriendo temporal en Bogotá, que los pondrá primero en la lista de entrega del beneficio, estos son:

Hogares monoparentales

Hogares con Vivienda en arriendo en polígonos de revitalización

Personas cuidadoras (Manzanas del Cuidado, ICBF, Salud)

Hogares con algún integrante en proceso de reincorporación o reintegración.

Hogares con miembros de la fuerza pública, veteranos o caídos en combate en servicio.

Persona joven, jefe de hogar con una edad comprendida entre los 18 y 28 años.

Hogares con algún integrante adulto mayor.

Hogares con miembros en condición de discapacidad.

Hogares con personas que pertenecen a grupos étnicos.

Hogares con miembros transgénero.

¿Qué requisitos existen para acceder al subsidio de arriendo en Bogotá?

En 2026, los requisitos existen para acceder al subsidio de arriendo temporal en Bogotá pueden variar según el programa específico. Sin embargo, en este caso, estas son las condiciones:

La persona que ejerza la jefatura del hogar debe ser mayor de edad.

Acreditar ingresos de hasta un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).

Que el hogar postulado se encuentre en alguna de las condiciones dispuestas dentro de los grupos poblacionales definidos por la SDHT.

Ningún integrante del hogar debe ser propietario de vivienda en el territorio nacional, salvo las excepciones dispuestas en el Decreto Distrital 653 de 2025, la Resolución 224 de 2025 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

No haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda que haya sido efectivamente aplicado.

Cumplir con los demás requisitos establecidos en el Decreto Distrital 653 de 2025 y la Resolución 224 de 2025, o aquellas normas que la modifiquen o sustituyan.

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