La agrupación británica de rock Oasis anunció las fechas de su gira 2027: ¿Está Colombia incluida?

La agrupación británica de rock Oasis anunció las fechas de su gira para 2027.

¿Cómo fue el anuncio?

A través de sus redes sociales, los hermanos Gallagher publicaron un video con imágenes de la gira 2025 ambientado con la canción “Morning Glory” y el siguiente texto:

“¡¡¡QUE EMPIECEN LAS CELEBRACIONES!!!"

“Tras un periodo de reflexión, ‘La fuerza cultural pop más dañina de la historia reciente británica’ se ha declarado en plena forma y volverá a levantar el ánimo del público”.

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“¡Vengan a presenciarlo! ¡Será un espectáculo inolvidable!”

“¡Oasis realizará una gira por el Reino Unido, Europa continental, Estados Unidos e Irlanda en 2027!“

¿Cuándo y dónde se presentará Oasis en 2027?

Oasis se presentará entre mayo y septiembre de 2027 en Escocia, Inglaterra, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos e Irlanda.

OASIS LIVE ‘25 TOUR

Oasis anunció su gira de regreso para 2025 el 27 de agosto de 2024, dos días antes del trigésimo aniversario de su álbum debut, “Definitely Maybe”.

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Inicialmente, se anunciaron diecisiete fechas en cinco ciudades del Reino Unido e Irlanda, incluyendo cinco fechas en el estadio de Wembley en Londres y cinco en Heaton Park en Manchester.

El 29 de agosto de 2024 se anunciaron tres fechas adicionales.

Posteriormente se añadieron más fechas y la banda finalmente ofreció 41 conciertos en 14 países.

La gira recaudó más de $525 millones de dólares y contó con la asistencia de más de dos millones de personas, lo que la convirtió en la segunda gira con mayor recaudación y la tercera con mayor asistencia de 2025.