De actriz española a ícono de la música mexicana: la transformación de Rocío Dúrcal

Mucho antes de que su voz se relacionara con ‘Amor eterno’, ‘La gata bajo la lluvia’ o ‘Costumbres’, Rocío Dúrcal era una niña muy talentosa que soñaba con convertirse en artista.

Su nombre real era María de los Ángeles de las Heras Ortiz y nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid, España. Desde pequeña mostró interés por la música y, con el apoyo de su abuelo, comenzó a participar en concursos de radio y televisión. A los 10 años apareció en el programa Conozca a sus vecinos, donde llamó la atención por su voz y personalidad.

1969. Madrid, Spain Portrait of the singer Rocio Durcal in her house of Madrid. (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) / Gianni Ferrari Ampliar 1969. Madrid, Spain Portrait of the singer Rocio Durcal in her house of Madrid. (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) / Gianni Ferrari Cerrar

Su participación en televisión la llevó a conocer al productor Luis Sanz, quien se convertiría en una figura clave en sus primeros años de carrera. Fue él quien ayudó a crear el nombre artístico con el que pasaría a la historia: Rocío Dúrcal. El nombre “Rocío” fue sugerido por su abuelo y “Dúrcal” fue tomado de un municipio de la provincia de Granada.

Spanish actress and singer Rocio Durcal (1944-2006), Madrid, Spain, 1963. (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) / Gianni Ferrari Ampliar Spanish actress and singer Rocio Durcal (1944-2006), Madrid, Spain, 1963. (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) / Gianni Ferrari Cerrar

De los escenarios al cine

Con apenas 17 años, Dúrcal debutó en el cine con ‘Canción de juventud’, película estrenada en 1961. Su talento como actriz y cantante hizo que rápidamente se convirtiera en una de las jóvenes figuras más populares del cine español.

1961. Barcelona, Spain. The singer and actress Rocio Durcal in Barcelona. (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) / Gianni Ferrari Ampliar 1961. Barcelona, Spain. The singer and actress Rocio Durcal in Barcelona. (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) / Gianni Ferrari Cerrar

Durante los años 60 y 70 protagonizó películas como ‘Rocío de la Mancha’, ‘La chica del trébol’, ‘Tengo 17 años’, ‘Acompáñame’ y ‘Amor en el aire’. También trabajó en teatro y televisión, consolidando una carrera que parecía estar encaminada principalmente hacia la actuación.

January 01, 1965, Madrid, Spain. The actress and singer Rocio Durcal, filming "Acompaname". (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) / Gianni Ferrari Ampliar January 01, 1965, Madrid, Spain. The actress and singer Rocio Durcal, filming "Acompaname". (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) / Gianni Ferrari Cerrar

En aquella época, la música estaba presente en su carrera, pero muchas de sus primeras grabaciones estaban vinculadas a las películas que protagonizaba. Su gran transformación artística todavía estaba por llegar.

México cambió su carrera

El punto de inflexión comenzó cuando Rocío Dúrcal empezó a viajar con mayor frecuencia a México y a acercarse a la música de ese país.

La cantante encontró en las rancheras, los mariachis y las canciones románticas un estilo que encajaba con su voz y con su manera de interpretar historias de amor, desamor y sentimientos intensos.

Spanish actress Rocio Durcal (1944-2006) on the set of Buenos dias Condesita , Madrid, Spain, 1967. (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) / Gianni Ferrari Ampliar Spanish actress Rocio Durcal (1944-2006) on the set of Buenos dias Condesita , Madrid, Spain, 1967. (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) / Gianni Ferrari Cerrar

En México descubrieron que aquella actriz española también tenía las condiciones para convertirse en una intérprete de música mexicana. La propia Dúrcal explicó años después que allí entendieron que tenía “la voz y el temperamento” para este género.

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Y fue entonces cuando comenzó a dejar atrás, poco a poco, la imagen de estrella juvenil del cine español para construir una nueva identidad como cantante.

Juan Gabriel y el nacimiento de una nueva Rocío Dúrcal

Uno de los encuentros más importantes de esta etapa fue el que tuvo con Juan Gabriel.

En 1977 comenzó una colaboración que terminaría siendo fundamental para la carrera musical de Dúrcal. El compositor mexicano escribió para ella numerosas canciones y juntos construyeron una de las asociaciones más recordadas de la música en español.

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Dúrcal grabó varios discos con canciones de Juan Gabriel y su voz comenzó a hacerse cada vez más reconocible en México y en otros países de Latinoamérica.

Uno de los grandes momentos llegó con ‘Amor eterno’, una canción que se convirtió en uno de los temas más representativos de su carrera. A este se sumaron canciones como ‘Fue un placer conocerte’, ‘Como tu mujer’, ‘Costumbres’ y ‘La guirnalda’.

Su éxito fue tan grande que la prensa comenzó a llamarla “la española más mexicana”, además de reconocerla como una de las principales intérpretes de la música ranchera.

Una actriz que terminó convirtiéndose en cantante

La transformación de Rocío Dúrcal no significó simplemente abandonar el cine. Fue un cambio de identidad artística.

Después de haber construido una importante trayectoria como actriz, en los años 80 se dedicó cada vez más a la música hasta convertirla en el centro de su carrera. Su repertorio también fue mucho más amplio que las rancheras: interpretó baladas, música romántica, boleros, pasodobles y otros géneros.

Su voz terminó cruzando fronteras. Aunque había nacido en España y sus primeros éxitos llegaron a través del cine, fue en México y Latinoamérica donde encontró una de las etapas más importantes de su carrera musical.

Durante décadas recorrió escenarios de distintos países y grabó junto a reconocidos artistas. Su trayectoria también incluyó colaboraciones con figuras como Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Juan Gabriel, Luis Miguel, Ricky Martin, Alejandro Sanz y Camilo Sesto.

El legado de Rocío Dúrcal

Rocío Dúrcal murió el 25 de marzo de 2006, a los 61 años, después de varios años enfrentando problemas de salud. Para entonces, ya había dejado atrás la imagen de aquella niña que comenzaba a cantar en concursos de radio y la de la joven actriz que protagonizaba películas en España.

Su historia quedó marcada por una transformación poco común: una artista española que encontró en la música mexicana el camino para convertirse en una figura internacional.

Por eso, cuando hoy se escucha la voz de Rocío Dúrcal en canciones como Amor eterno, La gata bajo la lluvia o Costumbres, no solo se recuerda a una cantante de rancheras. También se recuerda a aquella niña madrileña que comenzó buscando una oportunidad en la radio, se convirtió en estrella del cine y terminó encontrando en México el escenario donde construiría su mayor legado musical.